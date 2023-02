Mlada senzacija Jana Koščak progovorila o usporedbama s Blankom Vlašić: Često me poistovjećuju...

- Jako puno truda je uloženo u ovaj rezultat. Deset godina treniranja gotovo svaki dan, pet do šest puta tjedno. Zadnje četiri godine treniram dva do tri sata dnevno. Na treninzima je jako teško, ali imam jako dobru ekipu i dobrog trenera, svojeg tatu. Oni me vode kroz rezultate, natjecanja i sve ostalo u životu – rekla je Jana Koščak, mlada atletičarka koja je jučer na dvoranskom prvenstvu Hrvatske ostvarila najbolji rezultat u petoboju svih vremena u kategoriji do 18 godina s 4585 bodova.

Povodom postavljanja novog svjetskog rekorda u petoboju župan Anđelko Stričak priredio je prijem za Janu, članicu Atletskog kluba Sloboda i odličnu učenicu Prve gimnazije Varaždin. Osim na svjetski rekord u višeboju, ponosna je na rezultat u skoku u vis.

- Dosta često me poistovjećuju s Blankom Vlašić. Jučer sam skočila 190 centimetara u vis, a ona je u mojim godinama skakala 183 centimetra, tako da to je također dosta dobar rezultat na koji sam jako ponosna. Ove godine sam skočila 191 centimetar, što mi je osobni rekord, a nadam se još boljim rezultatima u visu i u višeboju – rekla je.

Foto: Varaždinska županija

Župan Stričak rekao je da je prva odluka u mandatu bila o nagrađivanju učenika i studenata za posebna postignuća na međunarodnim natjecanjima.

- Tu odluku ćemo izmijeniti i dopuniti na način da će se nagrađivanje izvrsnosti putem stipendiranja primijeniti i na područje sporta te druga područja. Tom izmjenom će i Jana do kraja svog školovanja imati pravo korištenja županijske stipendije – rekao je župan Stričak.

Jana će se sljedeća dva tjedna odmarati, a tijekom uskrsnih praznika kreće na pripreme, najvjerojatnije u Portugal, za Europsko prvenstvo do 20 godina.

- Prošle godine sam bila prvakinja Europe do 18 godina, a sad imam kategoriju više, do 20 godina. Čekaju me balkanska prvenstva i vjerojatno miting brončane lige u Grčkoj da se kvalificiram na seniorsko Europsko prvenstvo – otkrila je Jana.

Njezin otac i trener Patrik Koščak rekao je da će Hrvatska sljedeće godine imati olimpijku koja dolazi iz Varaždinske županije.

- Nije potrebno objašnjavati što znači činjenica da će se jedna 16-godišnjakinja plasirati na Olimpijske igre. Postoje svi preduvjeti za to i nema razloga da se taj plasman ne ostvari. Jana je mlada, pametna djevojka, posvećena je sportu i mi ju kao roditelji u tome podržavamo. Kao njezin trener ponosan sam i sretan zbog ovakvih rezultata. Vrlo je lako i lijepo raditi s takvim mladim ljudima. Atletika je egzaktni sport, brojke najbolje govore o tome tko je postigao kakav uspjeh. Jana je već postigla odlične rezultate u bacanju kugle, u skoku u vis, u skoku u dalj, a u seniorskoj kategoriji je ostvarila sedmo mjesto u svijetu u disciplini petoboj, dok je naš Janko Kišak osvojio srebrnu medalju u atraktivnoj disciplini 110 metara s preponama u srpnju prošle godine. Ti rezultati su potvrda dobrog rada, a koristim priliku da im čestitam na dosadašnjim rezultatima – rekao je Koščak.