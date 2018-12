Miholjević: Tour of Croatia 2019 nema nikakve veze s dosadašnjim izdanjima

Biciklistička utrka Tour of Croatia za 2019. godinu nema nikakve veze s Tour of Croatia, navodi nekadašnji direktor utrke Vladimir Miholjević.

- Biciklistička utrka Tour of Croatia za 2019. godinu nema nikakve veze s Tour of Croatia koju je moja tvrtka Top Sport Events d.o.o., u kojoj sam otpočetka jedini vlasnik, pokrenula i organizirala 2015., 2016., 2017. i 2018. godine, stoji u priopćenju koju je potpisao nekadašnji direktor utrke Vladimir Miholjević.

Novi direktor utrke Ivan Črnjarić u utorak je objavio da će se peto izdanje Tour of Croatia održati održati i od 23. do 28. travnja 2019. godine, najavio je šest etapa te da će utrka završiti u nekom od gradova na jugu Hrvatske. Nekadašnji suradnici Miholjević i Črnjarić razišli su se, a ime utrke je kao intelektualno vlasništvo zaštitio Črnjarić.

- Osim 13 slova koja su sadržana u imenu Tour of Croatia, nova utrka nema nikakve veze sa dosadašnjim izdanjima Tour of Croatia. Istina je da ime utrke nije bilo registrirano pri Zavodu za intelektualno vlasništvo, što je nažalost iskoristio bivši suradnik Ivan Črnjarić i u svibnju ove godine zaštitio ime Tour of Croatia kao svoje privatno vlasništvo.

Nažalost, to je moj naivni propust jer sam od samog početka smatrao da ova utrka treba pridonositi svima, a Tour of Croatia je u prve četiri godine svog održavanja pod mojom organizacijom dobio brojne nagrade, proglašen je sportskim događajem godine i najljepšom razglednicom Hrvatske u svijetu.

Tvrdnja novog organizatora da se radi o petom izdanju utrke je obmana i laž, jer je on i novi organizator tvrtka Thorax d.o.o. prijavio utrku kao prvo izdanje, što jedino i može s obzirom da sav sadržaj i rezultati dosadašnja četiri izdanja nepobitno pripadaju tvrtki Top Sport Events.

Dapače, novi organizator nikad nije organizirao niti jednu biciklističku utrku, a tvrtka Thorax d.o.o., koja se pojavljuje kao novi organizator, prema službenim podacima u Sudskom registru je registrirana za produkciju i modni dizajn, a uz to nalazi se u predstečajnoj nagodbi, a obveze Republici Hrvatskoj i javnim ustanovama otplaćuje kroz 48 rata - stoji u Miholjevićevu prioćenju.

Miholjević navodi da je cijeli "slučaj Tour of Croatia" na sudu.