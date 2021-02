Međugorje je svjetski raritet! Ma tko se još može pohvaliti ovime na 500 stanovnika?

Napokon su Međugorci osvojili i Australian Open! Pošlo je to za rukom starijem od dvojice poznatih međugorskih tenisača – Ivanu Dodigu (36). On i njegov godinu dana mlađi partner Slovak Filip Polašek pobjednici su konkurencije parova na Australian Openu nakon što su u sjajnom finalu nadjačali branitelje naslova Amerikanca Rajeeva Rama i Britanca Joea Salisburyja sa 6:3, 6:4, nakon 88 minuta igre.

Čestitka za rođenje kćeri

Dodigu i Polašeku to je prvi zajednički naslov na Grand Slam turnirima, a Ivanu drugi jer je osvojio i Roland Garros 2015. u paru s Marcelom Melom. No, Dodig ima i tri trofeja iz mješovitih parova, sva tri s Tajvankom Latishom Chan, s kojom je dvaput osvojio Roland Garros (2018. i 2019.) te jednom Wimbledon (2019.), ukupno pet, čime se ne može pohvaliti ni jedan drugi Hrvat (Pavić ima četiri seniorska). I sad je jasno da su Međugorci Ivan Dodig i Marin Čilić (32), inače dobri prijatelji i kumovi, zaokružili naslove na sva četiri Grand Slam turnira, jer Čilić još ima seniorski US Open i juniorski Roland Garros.

Ukupno je to sedam Grand Slam trofeja, pa ako bismo broj stanovnika Međugorja zaokružili na 3500 stanovnika (iako kažu da ih ima i manje), ispalo bi da imaju jedan Grand Slam trofej na 500 stanovnika što je svjetski raritet. Toliko trofeja nemaju ni mnoge države, primjerice Polašek je donio Slovačkoj tek drugi Grand Slam naslov, prije njega je to uspjelo samo tenisačici Danieli Hantuchovoj u mješovitim parovima.

– Otkako smo počeli igrati zajedno, prije godinu i pol, igramo dobro i doista uživamo. Zabavno nam je i nadam se da ćemo tako i nastaviti – kaže Dodig.

Polašeku je australska kruna bila najbolja čestitka za rođenje druge kćeri. Dva dana prije njegova je supruga Karin (35) u Bratislavi rodila malenu Oliviju-Viktoriju.

– Obično sam ja taj koji u raspoloženju ide gore-dolje, pa me Ivan podiže, hrabri me i kad ne pogodim najbolje. No, u finalnom dvoboju igrao sam konstantno od početka do kraja, posebno sam zadovoljan svojim reternima i samo sam nastojao da to traje što dulje – nije skrivao dvostruku sreću Polašek.

Hrvat i Slovak pobjednički su trofej dobili iz ruku jednog od posljednjih velikana australskog tenisa Patricka Raftera, a za trijumf u Melbourne Parku zaradili su kao par 600.000 australskih dolara, što je oko 3,75 milijuna kuna. Ivan Dodig je postao četvrti Hrvat koji je u Melbourne Parku osvojio Grand Slam naslov u seniorskoj konkurenciji.

Mirjana Lučić Baroni je 1998. osvojila naslov u ženskim parovima s Martinom Hingis, Mate Pavić je 2018. bio pobjednik u dvije konkurencije, muškim parovima s Oliverom Marachom, a u mješovitim parovima s Kanađankom Gabrielom Dabrowski, dok je Nikola Mektić prošle godine slavio u mješovitom paru s Čehinjom Barborom Krejčikovom.

S bodovima osvojenim na Australian Openu,, Dodig i Polašek će na ATP listi igrača parova napredovati za sedam mjesta, pa će u ponedjeljak Ivan biti deveti, a Polašek deseti. I jedan i drugi s takvim plasmanom mogu i na Olimpijske igre (naravno odvojeno), a Dodig je, eto, sve bliži svom sljedećem velikom cilju da bude prvi tenisač svijeta u parovima.

– Ivan je u Melbourneu postigao veliki uspjeh, ali nije to nekakvo iznenađenje jer je on vrhunski igrač parova. Ima sve karakteristike koje igrač parova treba imati. Pratio sam njegovu karijeru od samih početaka i znam kako mu je bilo teško probijati se. Nije imao financijske ni organizacijske uvjete, sve je morao raditi sam i zato mu je ovaj uspjeh još slađi – ocijenio je Dodigov uspjeh Branimir Horvat.

Đoković slavio rutinski

Kad se govori o Ivanovoj karijeri, nikako se ne smiju zaobići ni njegova postignuća u pojedinačnoj konkurenciji. Nikako se ne smije smetnuti s uma da je bio član društva 30 najboljih igrača svijeta, bio je 29. na ATP listi u listopadu 2013., a tu je godinu završio kao prvi hrvatski reket na 33. poziciji. Osvojio je i jedan naslov, u Zagrebu 2011., iste je godine bio i finalist Hertogenboscha, a iz te godine datira i njegova najvrednija pojedinačna pobjeda: u drugom kolu turnira u Montrealu bio je bolji od tada drugog igrača svijeta Rafaela Nadala.

A kad je singl u pitanju, u Australiji je slavio još jedan Hrvat, ali kao trener. Goran Ivanišević pomogao je Novaku Đokoviću da dođe i do devetog naslova na Australian Openu (trećeg uzastopno) nakon što je u finalu “otpuhnuo” inače opasnog Danila Medvjedeva sa 7:5, 6:2, 6:2. Đokoviću je to 18. Grand Slam naslov u karijeri (Federer i Nadal imaju po 20), a 8. ožujka srušit će i Federerov rekord u broju tjedana provedenih na prvom mjestu ATP liste (310). Iako ne volimo tu riječ, bila je to rutinska pobjeda Novaka Đokovića, kada se to najmanje očekivalo...