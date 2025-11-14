Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 220
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
MORAT ĆE NA DODATNE PREGLEDE

Mbappe napustio kamp Francuza, otkriven je razlog, evo o čemu se radi

World Cup - UEFA Qualifiers - Group D - France v Ukraine
STEPHANE MAHE/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
14.11.2025.
u 21:39

Kapetan francuske nogometne reprezentacije i napadač madridskog Reala Kylian Mbappe zbog ozljede je gležnja napustio reprezentativni kamp.

Mbappe je u četvrtak postigao dva gola u 4-0 domaćoj pobjedi protiv Ukrajine kojom je Francuska osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja sljedeće godine održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi pa je procijenjeno kako sigurno neće igrati protiv Azerbajdžana u zadnjem kolu u nedjelju.

Po povratku u klub Mbappe će se podvrgnuti detaljnijim pregledima gležnja kako bi se utvrdilo hoće li biti spreman za sljedeće utakmice Reala, 23. studenoga protiv Elchea u španjolskom prvenstvu te protiv Olympiacosa u Ligi prvaka tri dana potom.

S dva gola protiv Ukrajine Mbappe je stigao do učinka od 400 pogodaka u karijeri, od toga je 55 zabio za francusku reprezentaciju te mu rekorder Olivier Giroud "bježi" za samo dva gola.
Ključne riječi
nogomet Francuska Kylian Mbappe

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja