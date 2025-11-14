Mbappe napustio kamp Francuza, otkriven je razlog, evo o čemu se radi

Mbappe je u četvrtak postigao dva gola u 4-0 domaćoj pobjedi protiv Ukrajine kojom je Francuska osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja sljedeće godine održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi pa je procijenjeno kako sigurno neće igrati protiv Azerbajdžana u zadnjem kolu u nedjelju.
Po povratku u klub Mbappe će se podvrgnuti detaljnijim pregledima gležnja kako bi se utvrdilo hoće li biti spreman za sljedeće utakmice Reala, 23. studenoga protiv Elchea u španjolskom prvenstvu te protiv Olympiacosa u Ligi prvaka tri dana potom.
S dva gola protiv Ukrajine Mbappe je stigao do učinka od 400 pogodaka u karijeri, od toga je 55 zabio za francusku reprezentaciju te mu rekorder Olivier Giroud "bježi" za samo dva gola.
