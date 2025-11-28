Martin Baturina odigrao pola sata u pobjedi Coma

Hrvatski reprezentativac Martin Baturina igrao je od 59. minute za Como u domaćoj 2-0 pobjedi protiv Sassuola u susretu 13. kola talijanske nogometne lige.

Strijelci za Como bili su Douvikas (14) i Moreno (53). Nikola Čavlina ostao je na klupi Coma, dok Ivan Smolčić nije konkurirao za nastup zbog žutih kartona.

Como je sada šesti na ljestvici sa 24 boda, dok je Sassuolo deveti sa 17.

Na vrhu je Roma sa 27 bodova, dva manje imaju Milan i Napoli.