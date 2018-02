Juve ispustio pobjedu protiv Spursa, Mandžo iz igre izašao šepajući

U prvom susretu osmine finala nogometne Lige prvaka Juventus i Tottenham su u Torinu odigrali 2:2 premda je Juve vodio 2-0 nakon svega devet minuta igre.

Talijanski prvak je fantastično ušao u utakmicu i već nakon devet minuta je vodio 2-0, a oba gola je zabio Argentinac Gonzalo Higuain. Prvog u drugoj minuti nakon sjajne asistencije Miralem Pjanića iz slobodnog udarca, a drugog iz kaznenog udarca u devetoj minuti.

Bio je to veliki šok za goste, no Tottenham je nakon očajnih 20 minuta pohvatao konce igre. Englezi su u mogli smanjiti u 26. minuti, no Harry Kane je iz neposredne blizine glavom pucao ravno u Buffona. Najbolji igrač Tottenhama iskupio se u 35. minuti kada je nakon krasne lopte Dele Allija zaobišao Buffona i zabio za 2-1. Bio je to njegov već 33 pogodak ove sezone u svim natjecanjima, ali i prvi gol koji je Juve primio u posljednjih 17 utakmica u svim natjecanjima.

U samoj završnici prvog dijela Juve je mogao ponovo povisiti na dva gola prednosti. Douglas Costa je izborio kazneni udarac nakon neopreznog starta Sergea Auriera, ali je Higuain iz penala pogodio gredu. Prvu priliku u nastavu imali su domaćini, ali je Bernardeschi pucao pored gola. Kazna je stigla u 71. minuti kada je Christian Eriksen sjajno pogodio iz slobodnog udarca s 20 metara.

U nastavku susreta više nije bilo golova. Tottenham je ovom rezultatom produžio niz bez poraza u Ligi prvaka na sedam susreta. U šest dvoboja u skupini ostvarili su pet pobjeda i remi, a sada su remizirali i u prvom susretu osmine finala.

Hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić igrao je do 76. minute kada ga je zamijenio Stefano Sturaro.

Nogometaši Manchester Cityja već su u prvom dvoboju osmine finala Lige prvaka koliko su moćniji u odnosu na švicarskog prvaka Basela, koji su na njihovom St.Jakob-Parku porazili s uvjerljivih 4-0 (3-0) i uzvrat u Manchesteru, koji je na rasporedu 7. ožujka, pretvorili u čistu formalnost.

Dva pogotka za vodeću momčad engleskog prvenstva postigao je njemački reprezentativac Ilkay Gündogan (14, 53), a po jedan Portugalac Bernardo Silva (18) i Argentinac Sergio Kun Aguero (23).

Gosti su kirurškom preciznošću koristili svaku pukotinu u obrani Basela, koji se pokušao aktivno braniti i prijetiti iz kontranapada. No, kad bi im i pošlo za rukom organizirati protuudar, u realizaciji nisu imali dovoljno mirnoće, za razliku od gostiju.

Manchester City je sve dvojbe oko pobjednika, a i plasmana u četvrtfinale, riješio u razdoblju od 14. do 23. minute. Kod prvog pogotka Kevin De Bruyne je ubacio iz kuta na prvu vratnicu, gdje je na 7-8 metara Gündogan nadvisio Freija i glavom poslao loptu u mrežu.

Samo četiri minute poslije po lijevoj strani probio se Sterling, ubacio u sredinu, gdje je domaći stoper Lacroix glavom prebacio na drugu stativu. Loptu je neometan prihvatio Bernardo Silva i sa 7-8 metara je poslao pod gredu, iskoristivši ne baš najbolje postavljanje domaćeg vratara Vaclika.

U 23. minuti već je bilo 3-0. Sergio Kun Aguero je prihvatio jednu odbijenu loptu na oko 25 metara po sredini. Napravio je korak, dva prema vratima Basela i preciznim udarcem desnicom pogodio desni donji kut vrata domaće momčadi, a Tomaš Vaclik se nije ni pomaknuo.

Strijelac trećeg pogotka se u 53. minuti prometnuo u asistenta. Aguero je navukao pažnju četvorice igrača Basela, a potom poslužio Gündogana. Njemački veznjak je jednim driblingom izbacio direktnog čuvara i preciznim udarcem s 18 metara pogodio lijevi gornji kut za konačnih 4-0.

Do kraja dvoboja bilo je prilika na jednoj i drugoj strani, ali vratari su uspjeli sačuvati svoje mreže.