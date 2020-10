Maradona je još jednom hit na internetu: Evo kako se Argentinac štiti od korone...

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena, 59-godišnji Diego Armando Maradona posljednjih godina ima jako velike zdravstvene probleme, a uz sve to se, tvrde njegove kćeri, bori i s problemom s alkoholom, a mnogi će reći i - drogama.

Bilo kako bilo, sama kombinacija lakohola i bolesti u njegovim godinama (59) nije baš najsretnija opcija za dug i ugodan život. Uz to, pandemija koronavirusa u svijetu sve pogoršava. Diego je, možda ne službeno po brojkama, ali po zdravstvenom stanju sigurno u rizičnoj skupini koja bi teško preživjela koronu kada bi ju dobila, a sudeći prema videu, toga je svjestan i on sam.

Diego Maradona's anti-Covid mask is causing quite a stir in the South American media. pic.twitter.com/CTkun8oZZM