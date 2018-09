Lyon pobijedio Marseille, Duje Ćaleta-Car dobio crveni karton

U derbiju šestog kola francuskog nogometnog prvenstva Lyon je pobijedio Marseille 4-2, dok je prvak PSG na gostovanju porazio Rennes sa 3-1. Identičnim rezultatom Bordeaux je u derbiju začelja pobijedio Guingamp.

Junak utakmice bio je Bertrand Traore koji je postigao dva gola (51, 60), iznudio jedanaesterac, te crveni karton. Golove za 'lavove' zabili su i Houssem Aouar (27), te Nabil Fekir (74-11m), dok su strijelci za goste bili Florian Thauvin (39) i Clinton N'Jie (82).

>> Pogledajte intervju s Nikom Čekom

[video: 26754 / Bivši nogometaš Niko Čeko]

Marseille je utakmicu završio s igračem manje nakon što je u 83. minuti pocrvenio hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car koji je kao posljednji igrač obrane faulirao Traorea.

PSG je na gostovanju pobijedio Rennes sa 3-1 upisavši i šestu pobjedu. Domaćin je poveo u 11. minuti autogolom Rabiota, no PSG je u posljednjim trenucima prvog dijela uspio izjednačiti lijepim golom Di Marije sa 20-tak metara. U nastavku susreta gosti su golovima Meuniera (61) i Choupa-Motinga (83) stigli do pobjede.

U derbiju začelja Bordeaux je na gostovanju pobijedio Guingamp 3-1 pobjegavši iz zone ispadanja, dok je Guingamp upisao i šesti poraz ove sezone i uvjerljivo drži začelje ljestvice.

Golove za goste zabili su Kamano (53), Karamoh (80) i De Preville (90+5), dok je strijelac za domaćine bio Thuram (70-11m). Toma Bašić nije nastupio za Bordeaux.

Na ljestvici vodio PSG s maksimalnih 18 bodova, Lille ima 13, a Montpellier i Toulouse po 11 bodova. Slijede Marseille, Lyon i Dijon sa po 10 bodova.

U posljednjem susretu petog kola španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona i Girona su odigrali 2-2, nakon što je Barca od 35. minute igrala s igračem manje.

Barca je povela u 19. minuti golom Lionela Messija, no u 35. minuti je ostala s igračem manje nakon što je Clement Lenglet lakom u glavu udario Perea Ponsa. Izgledalo je kako je francuski branič slučajno udario Ponsa, no sudac Jesus Gil je nakon pregledavanja video zapisa procijenio drugačije.

Girona je izjednačila u završnici prvog dijela golom Ricarda Stuanija, a potpuni preokret dogodio se u 51. minuti kada je urugvajski napadač postigao svoj drugi gol na utakmici. Messi je u 60. minuti umalo izjednačio pogodivši okvir gola iz slobodnog udarca, no tri minute kasnije izjednačio je Gerar Pique. Do kraja utakmice Barca je imala još nekoliko prilika i mogla je slaviti, no Yassine Bounuo je branio sjajno. Ivan Rakitić je ušao u igru u 58. minuti.

Real Betis i Atheltic Bilbao su odigrali 2-2 nakon što su gosti imali dva gola prednosti poslije 20 minuta igre, ali i igrača manje cijelo drugo poluvrijeme. Bilbao je poveo golovima Inakija Williamsa (7) i Raula Garcije (19), međutim u posljednjim trenucima prvog dijela Susaeta je dobio crveni karton. Domaćin je u nastavku uspio izjednačiti preko Marca Bartre (51) i Sergia Canalesa (69).

Villarreal i Valencija su odigrali bez golova, a gosti su of 58. minute igrali s igračem manje nakon što je isključen Dani Parejo.

U podnevnoj utakmici 5. kola Primere Sevilla je slavila u Valenciji protiv Levantea s čak 6-2 u najefikasnijoj utakmici dosadašnjeg dijela prvenstva. U golijadi na stadionu Ciutat de Valencia istakao se napadač Seville Ben Yedder s tri gola (11, 35, 45), a po jedan su za Andalužane postigli Carico (21), Andre Silva (49) i Sarrabia (59), dok su strijelci za Levante bili Marti (12) i Kjaer (90ag). Sevilla je u ovoj utakmici postigla više golova negoli u prethodna četiri kola, kada su protivničku mrežu pogađali samo četiri puta.

Na ljestvici vode Barcelona i Real Madrid sa po 13 bodova.