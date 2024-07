Luka Modrić: Svakog dana osjetim ljubav Hercegovaca

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić izjavio je kako mu je prva seniorska sezona kada bio na posudbi u Zrinjskom iz Mostara pomogla u napredovanju u karijeri, te se našalio kako je klubu krenulo u domaćem prvenstvu i europskim natjecanjima nakon što je napustio redove Plemića.

Modrić je jučer izazvao euforiju u gradu na Neretvi kada je nazočio promociji dokumentarnoga filma o 120-godišnjoj povijesti Hrvatskog športskog kluba Zrinjskog, te je posjetio stadion ovog najuspješnijeg bosanskohercegovačkog nogometnog kluba na kojemu je napravio prve korake u seniorskom nogometu u sezoni 2003./04. kada je stigao na posudbu iz Dinama. Tamo je dao intervju za klupsku televiziju , koji je objavljen u utorak, te je progovorio o danima provedenom u klubu s Neretve, prijateljstvima, odnosu s navijačima.

"Meni je vrijeme provedeno u Zrinjskom i poslije drugim ekipama na posudbi dok nisam otišao vani puno pomoglo. Došao sam u jednu ligu koja je bila dosta čvrsta, gruba i to mi je kao 18-godišnjaku dosta pomoglo da se mogu nositi sa seniorskim nogometom, duelima i zato uvijek naglašavam koliko mi je sezona u Zrinjskom pomogla", rekao je Modrić.

Na stadionu HŠK Zrinjskog su ga dočekali mogi mladi nogometaši s kojima se fotografirao i dijelio autograme. Dodao je kako mu je srce počelo jače kucati kada se počeo spuštati prema Mostaru, te se prisjetio odosa s navijačima koji su mu nakon samo jedne sezone uručili priznanje za najboljeg igrača momčadi.

"Stekao sam dosta prijatelja, ali ako trebam nešto izdvojiti po čemu ću ga najviše pamtiti, to je ljubav navijača. I nakon 20 godina kada sam otišao svaki dan osjetim ljubav iz Mostara, Hercegovaca. To ti ostaje zauvijek i to ću najviše pamtiti", istaknuo je hrvatski kapetan.Govoreći o napretku Zrinjskog u vremenu nakon njegova odlaska kada je osvojio osam naslova prvaka BiH a prošle godine bio ugodno iznenađenje u Konferencijskog ligi, desetka hrvatske reprezentacije se našalio da je to bilo zbog njega.

"Izgleda da sam ja pojačao kad sam otišao iz kluba jer je tad Zrinjski počeo osvajati titule", rekao je kroz smijeh.

Dodao je kako prati .nastupe i rezultate Zrinjskog, dok je nazvao nevjerojatnim prošlogodišnji preokret kada su nakon 0-3 protiv AZ Alkmaara na poluvremenu u Konferencijskoj ligi Plemići preokrenuli na konačnih 4-3.



"Taj preokret protiv AZ je stvarno nešto nevjerojatno. Ozračje i utakmica je bila fenomenalna. Zrinjski je napredovao puno, same titule i nastupi u Europi to potvrđuju", rekao je Luka Modrić.

