Lovre Kalinić trenirao, u subotu bi mogao debitirati za novi klub

Lovre Kalinić imao je utorak prvi trening u svom novom klubu Aston Villi. Hrvatski reprezentativni vratar nosit će dres s brojem 28.

Aston Villa je trenutačno na 10. mjestu Championshipa i ne skriva ambicije za Premier ligu.

👀 A close-up look at our new goalkeeper in action as he trains for the first time.#PartOfThePride #AVFC pic.twitter.com/YW6149Bz76