'Ovo je objava rata!' Proslava zgrozila Engleze, Hillary Clinton brani Amerikanku

Ženska nogometna reprezentacija SAD-a plasirala se u finale Svjetskog prvenstva pobjedom nad Engleskom 2:1. Amerikanke zaista igraju sjajan nogomet, a jedna od najboljih igračica njihova je Alex Morgan koja je postigla pogodak u 39. minuti za konačnih 2:1.

Nakon tog pogotka Morgan je proslavila simulirajući ispijanje čaja, a to je postala glavna tema koja je čak dovela i do ''mini'' obračuna između Engleza i SAD-a.

Alex Morgan sipping tea celebration hits different when it came from USA #ENGUSA pic.twitter.com/QyuskpqnuM

Neki smatraju da je Morgan "provocirala" Engleze i njihovu ljubav prema ovom napitku, a drugi brane napadačicu komentirajući kako je odala počast poznatoj bostonskoj čajanci. Ima i onih koji misle da se ipak samo radi o proslavi rođendana koji je jučer slavila nogometašica.

I poznati su se uključili u komentiranje proslave pa je tako engleski voditelj Piers Morgan ovo nazvao "objavom rata". S američke strane svoje nogometašice branila je bivša prva dama i predsjednička kandidatkinja Hillary Clinton koja je napisala kako je ekipa zaslužila taj čaj. Morgan je ipak odlučila sačuvati tajnu proslave za sebe.

Congrats to the #USWNT for earning that tea. On to the final! 🇺🇸 pic.twitter.com/nI8HoMjN1D