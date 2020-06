Ljepotica rodom iz Hrvatske otkrila intiman detalj koji je zapalio društvene mreže

Amerikanka hrvatskih korijena Paige Spiranac jedna je od najpopularnijih golferica na svijetu. Možda nema neke zapaženije rezultate, ali zato svojim izgledom plijeni pozornost na koji god turnir dođe.

Njezina popularnost raste svakodnevno, a trenutačno na Instagramu ima više od 2,6 milijuna pratitelja.

Često je nespretna u svojim izjavama što joj, naravno, nitko ne može zamjeriti. Nedavno je sa svojim obožavateljima otkrila intiman detalj.

- Obično ne nosim donje rublje. Ali to je zato što nosim kratke hlače. Smeta me kada imate sve to na sebi. Uglavnom nosim prišivene kratke hlačice za suknje ili samo kratke hlače, ali ne i donje rublje - kazala je lijepa Paige Spiranac, a njezina izjava podigla je prašinu na društvenim mrežama.

Nedavno je u svome podcastu 'Playing-A-Round' otkrila kako se osjećala kada je bivši dečko nakon prekida podijelio prijateljima njezinu golu fotografiju.

- Rekla sam da ne mogu vjerovati da je to napravio, a on mi odgovorio: 'Ti si dr*lja, ti si mi to poslala. Zaslužila si' - kazala je lijepa golferica. Priznaje kako je prolazila kroz teško razdoblje. Svakim danom bilo je sve teže.

- Budila bih se i razmišljala u kojem ću tabloidu danas čitati o sebi. Bila sam pod stresom da bi taj čovjek mogao objaviti još neku - rekla je Paige Spiranac i dodala:

- Smetali su me i dvostruki standardi. Muškarci su me nazivali dr*ljom što sam svoju fotografiju poslala dečku, a u isto su vrijeme oni meni slali fotografije svojih spolovila.

Sanjala je kako će jednog dana biti na naslovnici časopisa Sports Illustrateda, želja joj se ispunila.

- Bila sam gola. Bila sam potpuno gola i to je bio najbolji trenutak u mom životu. Osjećala sam se moćno i to je bio trenutak u kojemu sam pobijedila. Vratila sam kontrolu nad svojim tijelom - istaknula je lijepa Paige Spiranac.