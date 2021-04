Liverpool jako blizu mračnog scenarija: Newcastle mu uzeo dva boda u nadoknadi

Nogometaši Liverpoola remizirali su na svom Anfieldu u susretu 33. kola engleskog Premiershipa s Newcastleom rezultatom 1:1, a utakmica je obilježila drama u izuzetno uzbudljivoj sudačkoj nadoknadi u kojoj je domaćin ostao bez pobjede.

Liverpool je gol postigao već na samom početku utakmice, točnije u trećoj minuti.

Nakon centaršuta Robertsona s lijeve strane lopta je nekako došla do Salaha, a on se oslobađa svojih čuvara i onda topovskim udarcem matira nemoćnog golmana gostiju i postiže gol za rano vodstvo redsa.

Nakon toga je Kloppovim igračima bilo puno lakše igrati i kontrolirati rezultat i stečenu prednost, no Liverpool u nastavku susreta nije uspio doći i do drugog gola kojim bi riješio pitanje pobjednika, pa su do posljednjih sekundi strepili i čuvali tri boda i pobjedu, što u konačnici nisu uspjeli.

Na kraju je viđena prava drama i to prvo u 92. minuti kada je Wilson nakon sjajnog kontranapada Newcastlea postigao gol za 1:1, no sudac je "spasio" Liverpool i dosudio kontroverzno igranje rukom (ruka je bila direktno uz tijelo), nakon čega se činilo da će Liverpool ipak doći do pobjede.

Ipak, u tim trenucima proradio je inat u igračima Newcastlea pa su u 95. minuti nakon još jedne odlične akcije stigli do poravnanja, a strijelac je bio joker s klupe Willock, nakon čega je uslijedilo veliko slavlje gostujućih igrača.

Liverpool nakon ovog kiksa ostaje na šestoj poziciji sa 54 osvojena boda, bod manje od West Hama i Chelseaja koji danas igraju svoj meč i čak pet bodova iza Leicestera.