Lino Červar svojim nastupom oduševio Beograđane, požalio se na tretman koji ima u Hrvatskoj

Trofejni hrvatski stručnjak Lino Červar održao je u nedjelju predavanje u Beogradu na Fakultetu za sport Univerziteta Union Nikola Tesla gostujući na dvodnevnoj konferenciji Handball Talks, u povodu 15. rođendana regionalnog rukometnog portala Balkan Handball. Červarovo je predavanje privuklo i na kraju oduševilo brojna rukometna imena poput bivših igrača Škrbića, Stojkovića i našeg proslavljenog reprezentativca Gorana Šprema koji je također sudjelovao u jednoj od panel-rasprava, zatim trenere (Kamenica, Brković...), mlade rukometaše i brojne poklonike rukometa.

Talijani, pucajte u leđa

U dvosatnom nastupu naš osvajač svjetskog i olimpijskog zlata dotaknuo se brojnih tema, no kako je zadana tema ipak nosila naslov "My Way", opisao je i cijeli svoj sportski put.

– Počeo sam prije 49 godina. Bože, kako sam star... U malom Novigradu s 800 duša. Već tad sam mislio da mogu pobijediti sve. Bio sam jedan od najmlađih u klubu, a igrali su mi šefovi poduzeća, direktori, pa je u mjestu postala fora ići gledati kako Lino naganja direktore po terenu.

Sjetio se kako je tada nagovorio i trenera vrlo jake Metaloplastike Jezdimira Stankovića, jednog od svojih uzora, da odigraju utakmicu s njegovom momčadi.

– Napalim ja svoje ribare i izgubimo za jedan gol! Pita Jezda "hoćemo sutra još jednu". Ja kažem – ne! Tko će sutra opet igrače motivirati, razbit će nas deset razlike. Nikad nisam volio gubiti. Inače, predsjednik mi je bio novigradski zubar. I kad bi ga pacijenti pitali "može li porculanska plomba umjesto željezne", on bi vikao: "Kakav porculan!? Jesi član kluba? Učlani se u RK Triko, pa onda može porculan."

Prisjetio se i senzacionalnih pobjeda s reprezentacijom Italije, poput one nad Španjolskom.

– Igramo protiv Šepkina, Dujšebajeva, Urdangarina, Masipa... Igračima kažem "sredit ćemo ih". Kako? Onako kako vi znate! Sicilijanci ste, dakle noću iz zasjede. Pucaj im u leđa u mraku! Igramo oštru 3-2-1 obranu i trčimo im "u leđa", to jedino i možete. I dobijemo ih 18:17. Dodjela državnog ordena u našem veleposlanstvu u Rimu jedno mi je od najvećih priznanja u životu. I nigdje, pa ni tamo, nisam zatvorio vrata.

Hrvatske reprezentativce na razne je načine, kaže, provocirao da bi izvukao maksimum. Kad je na početku priprema za Atenu objavio da mijenja obranu u 5-1, napali su ga kolektivno, prvi Džomba. No, bio je, kaže uporan.

– Prigovarali su mi za minute odmora. A ja sve pitam: Zašto bih ja igračima govorio "Janko, dodaješ loptu Marku, pa ako ne uspije, ide Ivanu, pa ako ni to ne prođe onda..." Otkud mi pravo da oduzimam igračima kreativnost? Neka meni drugi kažu što su radili tjedan dana na treninzima ako igračima na utakmici opet moraš govoriti kako da se dodaju?

Červar se u govoru požalio da se na najtrofejnije stručnjake u Hrvatskoj gleda s ljubomorom, dok se slave mediokriteti i lažne veličine, na što je netko iz publike dobacio: "Tako je i u Srbiji!" U više je navrata spomenuo suprugu koja mu je velika životna potpora: "Spominjem Klaudiju jer ću bez nje i ja isto otići."

– Ulažem i dalje u sebe, proučavam rad kondicijskog trenera Bayerna Holgera Broicha te Ralfa Rangnicka. Oduševljava me Piksi Stojković.

Slagao bočice na podu

Posloživši bočice na podu, objašnjavao je kako je moguće vježbati periferni vid igrača.

– Xavi Pascual je u Bukureštu to radio s 25-godišnjim igračima, a ja sa svojim unucima. Već s 12 godina klinci mogu vrlo uspješno razvijati taktičke sposobnosti. Zašto smo u padu? Izgubili smo superiornost uma nad tijelom. Kaskamo u misaonom procesu u igri, a to je da ja i prije nego što primim loptu već vidim što ću na temelju situacije napraviti, a ne da razmišljam što ću kad je primim – kazao je Červar zaključivši predavanje riječima: – Vrhunski trener je čovjek koji hoda po pijesku. Ne čuješ mu hod, ali ostaju tragovi. To je Lino!

Još pola sata nakon predavanja Červar je udovoljavao molbama za autogram i fotografiranje, a svoju knjigu poklonio mu je istaknuti kondicijski stručnjak Vladimir Koprivica koji je, radeći s košarkaškima Partizana i Zvezde, osvojio 16 naslova prvaka u Jugoslaviji, Srbiji i ABA ligi.

>> Pogledajte i video