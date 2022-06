Lewa odlazi u Barcu, njega će u Bayernu zamijeniti zvijezda Liverpoola

Moja era u Bayernu je gotova. Ne želim više igrati tamo, transfer je jedina solucija – rekao je ovog tjedna njemačkim medijima Robert Lewandowski, najbolji igrač Bayerna u 21. stoljeću.

Prema informacijama koje je javnosti dao njegov menadžer Pini Zahavi, jedina moguća iduća destinacija za poljskog napadača je Barcelona.

Budući da Lewandowski sigurno neće biti nogometaš njemačkog prvaka iduće sezone, Bayern je odmah krenuo u potragu za zamjenom i brzo ju pronašao.

Senegalac Sadio Mané (30) još je u ponedjeljak je donio odluku da želi napustiti Liverpool nakon šest godina provedenih u klubu. Bayern je u ovom trenutku jedini klub koji zadovoljava njegove zahtjeve, ne u financijskom smislu, već u smislu klupske uređenosti.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION Liverpool's Sadio Mane with his runners up medal during the UEFA Champions League Final at the Stade de France, Paris. Picture date: Saturday May 28, 2022. Photo: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Bavarci su već poslali ponudu od 25 milijuna eura odštete plus mogućih 8 milijuna eura u bonusima, a Liverpool Manéu ne želi stajati na putu u želji za novim izazovima.

U igri je bio i PSG, no francuski prvak Senegalca baš i ne zanima, i to zbog neobične strukture u klubu u kojoj prema novom ugovoru napadač Kylian Mbappé praktički djeluje kao sportski direktor kluba. Bayern je, dakle, jedina opcija za 30-godišnjaka.