Leti parketom, ali leti i na dasci sa zmajem u ekstremnom sportu

Zlatko Horvat, vjerovali ili ne, trenutačno je najbolji strijelac hrvatske rukometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Danskoj. U četiri utakmice (protiv Bahreina nije igrao) postigao je 23 pogotka.

Za sada ima i odličan postotak šuta – 82 posto. Bolja od njega u hrvatskoj reprezentaciji tek su dva kružna napadača, Marin Šipić i Željko Musa.

– Super su mi brojke, no važno ih je sada zadržati kada nam dolaze sve bolje i bolje reprezentacije. Treba biti sto posto koncentriran kod svakog šuta jer čekaju me jako dobri vratari – rekao je Horvat.

Zanimljivo je da nikad nije igrao u Köln areni koja prima 20.000 gledatelja.

Zanimao me i nogomet

– Nije me bilo na Svjetskom prvenstvu 2007. godine, a s klubom, PPD Zagrebom, nikad nisam igrao Final-Four koji se već godinama igra ovdje. Jednom sam bio blizu kad smo ispali u četvrtfinalu.

Jedan ste od rijetkih, ako ne i jedini igrač na ovoj razini koji je cijelu svoju karijeru proveo u jednom klubu – PPD Zagrebu.

– Ne mogu reći da svi ovih proteklih godina nije bilo ponuda. Bilo ih je prilično, no svaki put kada bih vagao, prevagnuo bi ostanak u Zagrebu.

Rukomet je počeo trenirati s deset godina.

– Prvo me, kao i sve klince, zanimao nogomet. Kako smo živjeli u Borongaju, tata je starijeg brata i mene često vodio na maksimirski stadion. No vodio nas je i na rukometne utakmice. Onda se prvo brat upisao na rukomet, a onda i ja. Nikad nisam igrao s bratom ni u jednoj momčadi. On je kasnije otišao u Medveščak, ja sam ostao u Zagrebu gdje sam igrao za sve selekcije, od kadeta, juniora do seniora. U mojoj generaciji, kada sam došao u PPD Zagreb, bio je Albin Eter koji sad igra za našički Nexe. Za prvu momčad debitirao sam s 18 godina. U to vrijeme igrao sam stalno za drugu momčad, a po potrebi za prvu. Te sezone trener je bio prvo Nino Marković, a onda je došao Lino Červar. Još je u klubu tada igrao Ivica Udovičić, današnji direktor reprezentacije – rekao je Horvat.

Supruga Maja također je rukometašica. Ustvari, bila je vratarka Trešnjevke. U braku su od 2008. godine i imaju troje djece, sinove Andreja i Pavla te kćer Lanu.

– Sa suprugom sam stvarno dugo, poznavali smo se i prije nego što smo počeli vezu. Kako je i sama bila sportašica, više razumije neke stvari koje mi se događaju u sportu, velika mi je podrška u svemu, što god da se dogodi. Pogotovo u porazima. Ona živi rukomet sa mnom i sve proživljava emotivno. To je također važna stavka u odnosu. Uvijek je bila povezana sa sportom, no sada nema puno vremena za neke stvari. Kad je upisala fakultet, odustala je od rukometa. Dok nismo imali djece, uvijek bi me došla bodriti na sva velika rukometna natjecanja. Ako dođemo do kraja, vjerujem da će doći, ali o tom potom – rekao je Zlatko.

>> Navijačima hrvatskih rukometaša u Njemačkoj ne smeta ni snijeg

Uz rukomet hobi mu je jedna neobični sport – kitesurfing. To je relativno novi ekstremni vodeni sport u kojem vozač (kiter) upravlja zmajem (kiteom) koji mu služi kao jedro kako bi uz pomoć snage vjetra glisirao na dasci.

Ne smijemo podcijeniti Brazil

– Odmah da kažem: nije jeftin sport. Prije sam posuđivao opremu, a sada sam si kupio kacigu, remen, naočale, rukavice, trapez, kitesurfing dasku, zmaja, odijelo. Uglavnom surfam u Bolu na Braču, a bio sam i nekoliko puta u Ninu. No nemojte misliti da u tom sportu uživam danima. Ako nađem pet dana po ljeti za ovaj svoj neobični hobi, puno sam rekao – istaknuo je Horvat.

Za one koji ne znaju o čemu se tu zapravo radi, evo malog objašnjenja. Kitesurfer stoji na kiteboardu s nogama u fusevima (vezovi) i koristi snagu velikog zmaja visoko u zraku koji ga vuče po površini vode. Osim vožnje, kitesurfing omogućava izvođenje različitih akrobacija.

Nakon što se vine u zrak, kitesurferu slijedi dugotrajan boravak u zraku, a potom spuštanje uz akrobatske skokove. I ako se sada netko pita zašto Horvat nebeski leti kada šutira s krila...

Vratimo se na Brazil, današnjeg suparnika u prvoj utakmici drugog kruga.

– Bit će jako, jako teško. Igraju brzo, agresivno, imaju jako dobre igrače. Znamo da ih nikako ne smijemo podcijeniti. Oni razmišljaju kako će nas pobijediti, a to su umalo napravili prije četiri godine na Svjetskom prvenstvu u Dohi. Pobijedili smo s 26:25, ali bilo je jako gusto. Na toj utakmici igrao sam 17 sekundi. Toliko mi je trebalo vremena da izvedem dva sedmerca. Čupić je bio jako dobar tako da nije bilo potrebe za mojim ulaskom na desno krilo. Pucao sam sedmerce jer je on jedan prethodno promašio. Svi znamo da nam pobjeda protiv Brazila donosi jedan od glavnih ciljeva koji smo si zacrtali. Pobjedom sigurno ulazimo na kvalifikacijski turnir za Olimpijske igre u Tokiju – zaključio je Horvat.