Legendarni Silvio Marić nenadano kreće u novi biznis, evo što će raditi

Dugo ga nije bilo u nogometu iako iz nogometa nikad i nije otišao. Nakon svoje nogometne akademije, malog nogometa i tenisa, legendarni igrač Dinama i nekadašnji hrvatski reprezentativac Silvio Marić sad se aktivno uključio u rad koji očito ima velike ambicije. Naime, Silvio Marić od utorka je novi sportski direktor drugoligaškog Rudeša.

Momčad je sada na drugom mjestu, ima dva boda manje od vodećeg Varaždina i ima ambicije vratiti se u prvoligaško društvo, a prvo proljetno pojačanje im je Silvio Marić. Eto, popularni Mara rođen je baš na prvi dan proljeće, 20. ožujka napunio je 47 godina.

Više ću reći u ponedjeljak

Pomalo je iznenađujuća bila vijest da je postao sportski direktor Rudeša.

– Kad sam vidio njihov entuzijazam, povukli su me. Točno je da sam nekoliko puta ranije govorio kako bih želio raditi u našem nogometu, ali ne bih sad o detaljima. S ljudima u klubu dogovorili smo da ne govorimo o svemu do ponedjeljka kada će biti službeno predstavljanje – javio nam se Silvio Marić.

Marić tako kreće sličnim stopama kao i njegov prijatelj Igor Bišćan. Sjetimo se da je Bišćan počeo kao pomoćni trener Rudeša pa postao prvi trener i to radio sjajno, kao i kasnije u ljubljanskoj Olimpiji, pa u Rijeci, a sad je izuzetno uspješan kao izbornik naše U-21 vrste. Bude li Marić upola uspješan kao sportski direktor u odnosu na ono što je napravio Bišćan kao trener u svojoj dosadašnjoj karijeri, bit će to sjajno i za njega, ali i za Rudeš.

On i Rudeš mogu se isto tako nadati da će na ovom radnom mjestu biti jednako uspješan kao u vrijeme dok je igrao nogomet. Podsjetimo, igrao je za Dinamo, rušio je Partizan s onih 5:0 u Maksimiru, prešao je u Newcastle za 5,8 milijuna eura, igrao u Portu, Panathinaikosu, vraćao se u Dinamo.

Riječ je o neobičnom liku koji je uglavnom uvijek bio nasmiješen, ali bio je i ljubimac maksimirskih tribina jer je uvijek ginuo na terenu. Pa i kad bi pred trening ili utakmicu izgledao nekako bezvoljno, kad bi utakmica počela, Mara je bio pravi. On i Dario Šimić imali su prvi fan club u našem nogometu, curice su ludovale za njim. Doduše, tada se vozio tramvajem, kao prijevozno sredstvo pokazivao je svoje tenisice, a često ga je u svom žutom BMW-ovu kabrioletu vozio Dario Šimić.

Foto: Davor Puklavec/24sata 29.05.2009.,Opatija,Hrvatska - U popodnevnim satima izvodjaci na 14. Hrvatskom radijskom festivalu imali su na Ljetnoj pozornici probu za finalnu vecer zabavne glazbe 14.HRF-a.Nakon probe opustali su se na terasi Hemingway bara u blizini Ljetne pozornice.Na parkiralistu ispred Hemingway bara zatekao se i nogometas Silvio Maric.Pomogao je prijatelju prebaciti stvari iz Audia Q7 u svoj skupocjeni Lamborghini.rPhoto: Davor Puklavec/24sata Doduše, kasnije se i sam počastio pravim strojem, viđali smo ga u atraktivnom crnom Lamborghiniju kad bi došao u Zagreb.

U nogometu je mogao zacijelo napraviti i više da mu Saša Paska na Kantridi nije uklizao i slomio nogu, vratio se on nakon toga, ali nije to više bilo to, nije to bio onaj pravi Mara iako je doista pokušavao davati sve od sebe kao i prije toga.

Marić nas je uvijek oduševljavao svojim izjavama, nikad to nisu bile uobičajene izjave, uvijek bi on našao nešto posebno. Tako se pamte njegove riječi nakon jednog derbija u Splitu protiv Hajduka, imao je zicer i s nekoliko metara, umjesto u praznu mrežu, loptu je poslao u vratnicu:

– Sveti Duje je pomaknuo stativu – kazao je o tom svom promašaju.

Tako nije zabio u velikoj prilici za Newcastle u finalu FA kupa protiv Manchester Uniteda, tada je za to krivca pronašao u busenu trave na Wembleyu.

Nakon igračke karijere koju počeo u Dinamu, u koji ga je upisao djed, a završio ju je 2006. godine okrenuo se osnivanju svoje nogometna akademije. No nije to uspješno završilo, imao je problema s dozvolama za parkiralište, za montažne objekte, uskoro su stigli i financijski problemi akademije i pokrenut je stečajni postupak.

Dinamo, tenis, Noćna mora...

Igrao je Mara i mali nogomet, zaigrao u finalu legendarne Kutije šibica s Bišćanom, Šimićem, Šokotom. Okrenuo se i tenisu, pokrenuo je turnir rekreativaca na kojem su zaigrale brojne naše poznate osobe iz raznih sfera života. Prije toga je s već spomenutim Šimićem, Bišćanom i Šokotom pokrenuo akciju za promjenu načina upravljanja Dinamom, tražili su da vodstvo kluba biraju članovi kluba, navijači po načelu jedan član – jedan glas. Akcija je bila prilično snažna i opsežna, ali na kraju im nije donijela uspjeh.

Osim tih akcija u sportu, Mara je bio aktivan i izvan tog dijela života. I danas se prepričava njegovo gostovanje kod Željka Malnara u “Noćnoj mori” u kojoj je prilično “umoran” odgovarao na pitanja gledatelja pa spavao pred kamerom... Sve je to bio Mara, zagrebački dečko koji je uvijek osvajao svojim osmijehom, a sad je vrijeme za ozbiljan rad u Rudešu. Možemo se nadati da će s tim svojim osmijehom raditi ovaj zahtjevni posao, da će njime privući i neka od pojačanja za Rudeš koji je dovođenjem Marića pokazao da misli ozbiljno u borbi za prvu ligu, a onda, uspije li u tome, u tom našem elitnom društvu i ostati. Marić ima veliko nogometno iskustvo iza sebe, osim spomenutih nogometnih klubova u kojima je igrao, ima i 19 nastupa za našu A-reprezentaciju, igrao je i na SP-u u Francuskoj.

