Legendarni Brazilac bio je uništen nakon ispadanja od vatrenih, a sada kaže: 'Još me boli poraz'

Brazilska legenda Thiago Silva jedan je od najbolji stopera u svojoj generaciji, 39-godišnji stoper Chelseaja najavio je kako mu s bliži kraj karijere. Na ljeto mu završava ugovor s plavcima i ne postoje naznake kako će ga produljiti. Jedan od najtežih udaraca u njegovoj bogatoj karijeri svakako je bilo ispadanje od Hrvatske sa svjetskog prvenstva u Kataru.

- Jako, jako me i dalje boli. Mnogi govore da Brazil uopće nije igrao dobro, da smo s razlogom ispali. Bilo je sto razloga zašto i zato... Ali kad se prvenstvo završilo, nije bilo lako. Najbolja momčad ne pobjeđuje uvijek u utakmici. Zato me taj poraz toliko i boli jer smo bili na pravom putu. Naša je momčad bila ujedinjena i to ne samo igrači, nego svi zajedno, trener, stručni stožer, apsolutno svi - rekao je Silva za Guardian kojem je tu bio četvrti Mundijal.

Brazilci su doživjeli i težak poraz od Njemačke na domaćem SP-u, ali tada Silva nije bio na terenu zbog kartona. Poraz od Dalićevih izabranika tako mu je ostao najbolniji.

- Dobra stvar u nogometu je razgovor, atmosfera u svlačionici. To će mi jako nedostajati (kad završim). Nedostajat će mi jer je najnevjerojatnija stvar na svijetu biti u sretnom okruženju, poput onog u mom Brazilu - zaključio je Silva za engleski medij.