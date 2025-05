Legenda HNL-a: 'Oni će sigurno biti prvaci!' Otkrio svog favoriti za novog trenera Dinama

Ivan Krstanović (42), ikona HNL-a i treći najbolji strijelac u povijesti natjecanja sa 123 pogotka (efikasniji su samo Vugrinec sa 146 i Cvitanović sa 126 pogodaka), bio je jednom nogometaš oba subotnja suparnika, Dinama i Slavena Belupa.

S Krstanovićem smo razgovarali o nadolazećoj utakmici i raspletu ovoga – nikad uzbudljivijeg prvenstva.

– Slaven Belupo igrao je možda najljepše od svih u ovoj polusezoni, ali sada je malo zapao u krizu, što je sasvim normalno. Dođu takva razdoblja. Dinamo se pak diže iz utakmice u utakmicu, on je protiv Slavena veliki favorit, međutim opreza nikad dosta. Ako Dinamo čvrsto i kvalitetno uđe u utakmicu, onda neće biti problema, no isto tako svi znamo koliko je Slaven Belupo nezgodna momčad, ima vrlo kvalitetne igrače. Kovačević je vrlo kvalitetno složio momčad, dignuo ju je i bit će to vrlo zanimljiva utakmica, ali vjerujem da će Dinamo ipak biti pobjednik – kaže Krstanović.

Najdraži gol Hajduku

U Slaven Belupo došli ste iz Lokomotive u siječnju 2019., s 36 godina. Ostali ste ondje četiri i pol godine i postigli 47 golova – više nego u svim vašim prethodnim klubovima?

– Slaven Belupo je moj klub, uvijek će mi ostati u lijepom sjećanju jer u njemu sam proveo zaista lijepe trenutke; s ljudima iz kluba, oko kluba, u gradu Koprivnici. O razdoblju provedenom u tom gradu uvijek ću reći sve najljepše. Zbog toga bih svakome igraču poželio da ode tamo. Kad sam došao u Slaven Belupo, zaista sam već bio u godinama, a oni su me tražili i pritom bili iznimno korektni. Nikad nikome Slaven Belupo nije ostao dužan. Tamo su mi treneri bili Stipić, Zekić i Sertić...

Ondje ste dosegnuli brojku od 123 pogotka u HNL-u, ali i postigli jedan od najdražih golova u karijeri?

– To mi je jedan od najljepših i najdražih golova u cijeloj karijeri! Kada sam ljevicom pogodio s trideset metara u 88. minuti za pobjedu 2:1 nad Hajdukom u Koprivnici (15. veljače 2020., nap.a.). Taj mi je gol baš poseban, zato što je bila dobra, zanimljiva utakmica, a presudio ju je moj šut slabijom nogom, u posljednjim trenucima igre.

Samo za podsjetnik: zabili ste i gol za Dinamo u Ligi prvaka 2012. protiv kijevskog Dinama za konačnih 1:1.

– Da, taj, i spomenuti gol iz Koprivnice najdraži su mi u cijeloj karijeri!

Kako se na trenera Slavena Belupa Marija Kovačevića odražava situacija u kojoj ga se već tjednima povezuje s Dinamom, a sezona još nije gotova?

– Vjerojatno ima pomutnju u glavi na spomen mogućeg preuzimanja Dinama. Dinamo je ipak veliki klub. A i igrači Slavena vjerojatno su sada malo opušteniji; znate kako je to kada igrači čuju priču da im trener uskoro odlazi. Tenzija neminovno pada. A kad već govorimo o Kovačeviću kao mogućem treneru Dinama, stvarno bih volio da se to dogodi. Mario je to zaslužio, napravio je od Slavena Belupa vrhunsku momčad i volio bih da ode u Dinamo. Svi s kojima sam razgovarao u Koprivnici imaju dobro mišljenje o Mariju, i kao čovjeku i kao treneru.

Opet, postavlja se pitanje: po čemu je Mario Kovačević više zaslužio Dinamovu klupu od Sandra Perkovića?

– I Perković je pokazao određene kvalitete, on je – vidi se po rezultatima – dignuo Dinamo. Obojica su dobri, mladi treneri – i treba im dati šansu. Najgore mi je kad se kaže kako trener nema iskustva. A kako će ga steći ako ne dobije priliku? Kako talijanski treneri odmah iz kopački uskaču u trenirke, preuzimaju Bolognu, preuzimaju Juventus? Mi dovodimo strane trenere i tjeramo ih nakon deset kola. Pa dajmo našim trenerima šansu; koštat će pet puta manje, a i od njih možeš napraviti dobre trenere. Ne znam zašto neki naši bivši reprezentativci ne dobivaju šanse u prvoligaškim klubovima, nego se moraju dokazivati u "petoj ligi"... Evo, zašto primjerice Jerko Leko ne bi mogao biti prvi trener Dinama? Nema iskustva? Dajte mu priliku pa će ga imati. Thiago Motta nije morao u "petu ligu", odmah je preuzimao prvoligaše...

Pad forme farmaceuta

Vjerujete li kako će Dinamo prvi proći kroz cilj na kraju prvenstva?

– Još prije utakmice Hajduk – Dinamo bio sam uvjeren da će Dinamo pobijediti na Poljudu, i da će biti prvak. Znam dobro kako dišu i Dinamo, i Hajduk, i Rijeka – koju nikako ne podcjenjujem. Rijeka je također bila moj klub, ondje sam proveo lijepe trenutke. Ima i dobru momčad, ali sada je na njoj veliki pritisak. Dinamo je na taj pritisak naviknut, i on je unatoč njemu uvijek pobjeđivao sve utakmice u kojima je trebao – istaknuo je Ivan Krstanović uz dodatak:

– Dinamo će sto posto biti prvak.

Toj tvrdnji u prilog možda ide ovaj podatak: Dinamo je u posljednjih šest odigranih kola najuspješnija momčad lige s 12 osvojenih bodova, dok je Slaven Belupo – koji je očito posustao posljednjih tjedana – tek na osmom mjestu tog poretka sa sedam bodova. Slabiji od njega samo su Hajduk s pet i Lokomotiva s dva boda. Slaven Belupo donedavno je bio favorit za četvrto mjesto, a onda je ipak dopustio da ga Varaždin dostigne.