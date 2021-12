Legenda Hajduka smiruje euforiju: Moramo biti ponizni i tihi, nemojmo buditi medu...

Više od burne arije Splićanima ovih dana godi ono što je izazvao Hajdukov trijumf na Maksimiru protiv ljutog rivala. Zadnjih godina bilo je pobjeda nad Dinamom, no niti jedna nije ovako odjeknula u navijačkom “bilom puku”. Možda zato što je pokazala neko novo naličje Hajduka koji više nije ona momčad koja posrne svaki put kada je najvažnije. Bura godi i Hajdukovoj legendi, Zoranu Vuliću. Opuštao se jučer gledajući balote, a u mislima, naravno, Hajduk...

Prethodni trener je lutao

– Hajduk je iskoristio očito lošu formu Dinama i to je učinio maksimalno. Splićani modrima nisu pružili ni minimalnu šansu. Napali su ih na njihovoj polovici, dakle, dogodilo se ono što smo mi očekivali od Dinama. Također, Hajduk me oduševio u fazi obrane. Naravno, kada imate igrače u ofenzivnom dijelu igre kao što je, prije svega Marko Livaja, onda je logično da stvarate prilike i protiv najjačih suparnika. Naravno, ne bih htio umanjiti ulogu i ostalih poput Krovinovića, Biuka, Ljubičića... – počeo je Vulić.

Je li ova Hajdukova pobjeda definitivna potvrda da ulazimo u neko novo doba kada je u pitanju raspored snaga u našem klupskom nogometu?

– Nemojmo buditi medu, pustimo ga da spava – povikao je Vulić s druge strane žice, prekinuvši me gotovo u pola pitanja... Sve je začinio glasnim smijehom.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 05.12.2021.,Zagreb - Stadion Maksimir , 18. kolo Hrvatski Telekom Prve HNL: Dinamo - Hajduk

S Vulićem sam razgovarao negdje početkom ovog prvenstva i tada je ustvrdio da Hajduk ima momčad dovoljno jaku za naslov prvaka...

– To sam uporno tvrdio i kada nije bilo rezultata koji bi to potkrijepili. Sada je došao Valdas Dambrauskas, trener koji je standardizirao momčad. Prethodni trener je lutao i svaku je utakmicu u momčad stavljao po nekoliko novih igrača. To se tako ne radi. Dambrauskas ne mijenja momčad koja pobjeđuje.

Često u novijoj povijesti, najveći neprijatelj projekta “Hajduk prvak”, bila je euforija i zamka u koju su upadali u Splitu.

– A to vam je Split. Mi smo takav mentalitet i temperament. Postoji realna opasnost, no činjenica stoji da je Hajduk u naletu i sada ga svi vide s dvostrukom krunom. Naglasio bih da Hajduk mora biti ponizan, tih i miran, uživati u tišini. Kada pravite puno buke, otvarate oči protivniku. To bi bio najgori scenarij. Činjenica je da Hajduk vjerojatno ima najbolju momčad u Hrvatskoj i da igra najbolje, no Hajduk je tek treći i ako Dinamo pobijedi, Splićani će pasti na četvrto mjesto. Još smo lovci, a kada postanemo lovina, možemo se malo opustiti. Iako, ne volim euforiju.

Jasno je da igru Dambrauskasove momčadi najviše oplemenjuje Marko Livaja. Bez njega Hajduk nije tako ubojit ni raznovrstan.

– Livaju sam gledao kao šesnaestogodišnjeg klinca na turniru Četiri kafića. Nitko tada nije mogao vjerovati da je tako mlad, a tako dominantan. Riječ je o izvanserijskom talentu koji je sazrio. Prije ga je trebalo voditi, a sada je on izrastao u vođu ovog Hajduka. Bio sam u Grčkoj kada je igrao dolje, bio je daleko najbolji igrač lige. Sazrio je i pravi je primjer suigračima. Sviđa mi se kako utječe na momčad i kako komunicira s igračima, korigira ih i sugerira. Istinski je vođa ove momčadi – naglašava Vulić.

Rijeka je sve iznenadila

A kako vidite konkurenciju u borbi za naslov prvaka Hrvatske?

– Rijeka je sve iznenadila, jer nitko nije očekivao da će se uključiti u borbu za naslov prvaka. No, nije to slučajno jer Goran Tomić radi fantastičan posao. Njegova momčad ima glavu i rep i svakoga može pobijediti. Vjerujem da će biti prvaci na polusezoni jer imaju najlakši raspored. Ozbiljna su momčad i prava škvadra koja se diže svakom utakmicom...

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 28.10.2018., Split - Hrvatski Telekom Prva liga, 12. kolo, HNK Hajduk - HNK Rijeka. Trener Hajduka Zoran Vulic. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Koliko u tom ritmu može izdržati Osijek koji, čini se, ima problema...

– Osijek je momčad bez zvijezda. To je smjer na koji se odlučio Nenad Bjelica. On je zapravo najveća zvijezda momčadi. Osijek je radna momčad koja će vas prije razbiti ritmom nego igrom. Nedostajala im je jedna prava desetka, a to su dobili s Fiolićem koji je oplemenio njihovu igru...

A kakvi su vaši planovi za budućnost?

– Budućnost je u Titogradu – uz smijeh je zaključio dobro raspoloženi Vulić.