Srpsko ime Dinamo? Tito – partija, Hajdukova armija? Ne dižimo tenzije...

Je li Dinamo srpsko ime? Je li Torcida Titova armija? Je li to sve glupost ili najava nemira, nereda, naposljetku danas-sutra nekih autonomija, ne daj Bože COVID potvrda na Svetom Roku.

Mi novinari nismo crvi, to je floskula onih koji pišu samo po fejsu i koji nikad pisanjem nisu pomogli ni jednoj obitelji ni razotkrili ijednu aferu, al' okanimo se, kolege, pisanja o nečemu što s politikom nema veze. Vidija i čuja iz prve ruke. Dakle, idem na Maksimir posli dugo godina s prijom. Iz Zagreba je, ne? I dok gledan sablasnu zgradurinu i penjen se kroz ruglo kakvo metropola nije zaslužila, utiho joj govorin kako čim Hajduk da gol, počne kajkati (za svaki slučaj ako od sriće pomahnitam na Zapadu. Ona me, dakako, blido gleda i pita: "Kaj ne vidiš da su to samo deca?"

I stvarno, s moje live strane vojska dice, BBB-a, viče: "Tito – partija, Hajdukova armija. Vi ste Titovi. Tito je vaš." Meni s desne strane dica, Torcida, viču: "Mrzim Dinamo ,srpsko ime to." Oni odrasli i stariji na zapadu uopće se ne osvrću na to. Gledaju i gledamo nogomet. Hajduk da gol, prija me gleda kako stišćem šaku, kako sam sritan ka dite, i viknem Livajaaaaa (nitko me nije ni taka). I kaže: "Baš si dijete."

Čitam dan poslije kako dičija posla koja unatoč bremenitoj, krvavoj i teškoj povijesti, a koja su danas srećom samo neukusni, uvredljivi i bezopasni pjesmuljci, opet postaju top-tema i poput Štulićeva stiha kao da traže krivca. I stanimo tu ljudi… Ne tako davno stadioni su bili najava tenzija koji su krvavo završili. Uvijek će se naći netko tko će, da prostite, ove tenzije pokušati iskoristiti i sve nas strmopizditi u provaliju.

Stoga ostavimo dici sport i uživajmo u njemu svi, baš poput mene kad je gol da Livaja, koji je iz terminologije kojom su hajdukovce vrijeđali purgeri, na Maksimiru bija pravi Čovik Drug i komunist. Stariji znaju o čemu govorim, dica pivaju gluposti i ničega više od toga tu nije bilo!