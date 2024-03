Legenda Dinama u nevjerici: Barišić me eliminirao iz Skupštine jer je znao da ću glasovati za Zajeca

Legendarni igrač Dinama Marijan Čerček nije mogao vjerovati kada što je izgubio mjesto u skupštini hrvatskog prvaka. Riječ je o jedinom članu Skupštine iz slavne generacije plavih koja je 1967. godine osvojila Kup Velesajmskih gradova. Upravo je Čerček zabio prvi gol u finalu protiv engleskog Leedsa, a Zagrepčani su tada pobijedili 2:0.

Iako je Čerček bio na popisu od 87 članova Skupštine Dinama, Mirko Barišić, kandidat za predsjednika Dinama odlučio ga je u subotu maknuti s tog popisa.

- Iskreno nisam vjerovao da će se to dogoditi. Moja je vjera uvijek bio Dinamo kojem sam kao igrač dao sve najbolje što sam znao i mogao, kasnije kao navijač, a kao član Skupštine sam uvijek glasao prema svojoj savjesti. U Sheratonu sam stao na Barišićevu stranu, a ne na Antolićevu i Mamićevu. No, dobro, mislim da je Barišić mislio da bih ja glas dao Velimiru Zajecu i da me zato maknuo - rekao je Čerček za Sportklub.

- Da, odlučio sam se prije ovog raspleta svoj glas dati Zajecu. Mislim da Barišić treba biti počasni predsjednik kluba, da bi isto putovao s momčadi, a da je vrijeme za mlađe i nove ljude. I ja sam sa 75 godina već prestar za skupštinara. I da sam imao priliku glasati, i sam bio odstupio. Velimir Zajec je legenda kluba, u nekoliko je navrata već bio u klubu, ima dovoljno nogometnog iskustva i što je najvažnije, njega bi podržali svi koji vole Dinamo - smatra legenda plavih.