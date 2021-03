Krznar: Gorica je sad naš Tottenham, Arsenal i Villarreal

Dan nakon velike pobjede Dinama nad Tottenhamom, novi trener plavih Damir Krznar ustvrdio je:

– Sad je Gorica naš Tottenham, Arsenal, Villarreal.

Jasno je na što je aludirao, na činjenicu da plavima te velike europske utakmice osigurava jedino Hrvatska nogometna liga. Koja je sve jača, što je za Dinamo itekako dobro jer ima veći podražaj i u domaćim susretima pa je tako spremniji i za tu veliku europsku scenu, zbog toga i može biti ravnopravan velikim klubovima.

Igrat će fizički spremni

– Već na prvom regeneracijskom treningu spustili smo loptu i počeli se pripremati za našu ligu. Za to su dva razloga, prvi je što nas čeka teška utakmica jer nam dolazi Gorica, jedna od naših najboljih momčadi, o čemu govore njezini rezultati i položaj na tablici, a drugi je činjenica što su uvijek najteže one utakmice koje dolaze poslije europskih ispita i izazova, a pogotovu je teško nakon što pobijedite u takvoj velikoj utakmici. Tada dolazi do većeg emocionalnog pražnjenja. Dečki su slavlje zaslužili, imali su pravo na feštu, iako nisu puno bančili, oko jedan sat poslije ponoći ugasili smo svjetla. Dečki su se fizički i psihički “potrošili”, igrali smo 120 minuta sa Spursima i nije se od toga lako oporaviti. Inače je uobičajeno nakon takvih utakmica da nam oba dana do sljedeće utakmice budu regeneracijska, što bi značilo da ne bismo imali pravi trening do Gorice, a ipak smo nešto morali pripremiti. Zato smo jučer ipak održali trening, koji je igrače još malo “potrošio”, ali imamo malo rezerve u igračima koji nisu igrali svih 120 minuta – rekao je Damir Krznar uoči današnjeg susreta s Goricom u Maksimiru (17.30 sati).

U ta dva dana, pa i danas prije utakmice, Krznar će morati raditi na psihološkoj pripremi igrača i na fizičkom aspektu. Pa koliko li je onaj “ludi” Oršić pretrčao, koliko su svi jurili terenom u srazu s Mourinhovim zvijezdama, jednostavno su na kraju padali s nogu. Sad, što je teže, psihološka ili fizička priprema, a tu je i ona taktička, jer sigurno će biti promjena u momčadi u odnosu na onu koja je smlavila Tottenham.

– Moramo se osloniti na igrače koji su fizički spremni u ovom trenutku, samo takav igrač može odgovoriti na nekakve taktičke varijante i zahtjeve. A u psihološkom, emotivnom dijelu treba uvjeriti igrača da može. Problem se najčešće javlja u prvih deset-petnaest minuta utakmice dok igrače, kako to znamo reći, ne probije znoj. Moramo ih uvjeriti da i kad ne mogu, zapravo mogu. To je i znanstveno dokazano, nitko nije umro na terenu od umora – kaže Krznar.

Utakmice s Goricom su često bile neizvjesne iako Gorica nikad nije pobijedila Dinamo. Zadnji put bilo je dramatično u 4:3 pobjedi plavih u Velikoj Gorici, prije toga u Maksimiru je bilo 3:2.

– Sve uvažavanje Gorici, stvarno ima dobru momčad, koja je sklona nadigravanju, igra otvorenoga garda. Njima utakmica nije gotova ni kad vode 2:0 ni kad gube 0:2, vrlo su dinamični, znaju biti i pragmatični, mogu nadoknaditi zaostatak, sačuvati prednost. Mi smo im tu prednost u Gorici uspjeli oduzeti. No, sad smo se pripremali na to da ne primimo toliko golova. Imaju nešto Dinamovo u sebi kad se znaju rezultatski vraćati, ali nadam se da će oni danas biti Tottenahm – našalio se trener Dinama, koji će sigurno poštedjeti Franjića i Ademija, a vjerojatno i Ivanušeca i Oršića.

No, ima u momčadi još puno kvalitete, pa oni koji uđu imaju priliku pokazati da su zaslužili i veću minutažu nego što su dosad imali, ovo im je lijepa prilika za dokazivanje u pravom derbiju, u važnoj utakmici u borbi za naslov prvaka jer Osijek i dalje ne posustaje u toj nakani da plavima otme naslov prvaka. A nemojmo zaboraviti da ni Gorica nije uopće bodovno daleko od samog vrha, s dvije-tri pobjede i pokojim kiksom Dinama i Osijeka, momčad Siniše Oreščanina lako bi se mogla priključiti vodećem dvojcu.

Goričani su osokoljeni važnom pobjedom nad Hajdukom (3:0) u četvrtfinalu Kupa, a u polufinalu igrat će s Dinamom. Možda im je to velika prilika za prvi trofej u povijesti, ali ići će oni i danas punim gasom ne bi li prvi put u povijesti uzeli skalp plavima. Lijep je ovaj tjedan za njih, prvo su ušli u povijest u Kupu, prvi su put u polufinalu, izbacili su Hajduk, potom im je prvi igrač postao reprezentativac, Kristijan Lovrić s pretpozivom izbornika Zlatka Dalića aktivirao je pravi poziv i nakon nedjeljnog derbija Lovrić će u ponedjeljak biti u društvu hrvatskih nogometnih velikana, na okupljanju reprezentacije. Sigurno bi puno sretniji došao k Daliću kad bi taj lijepi tjedan Gorica danas zaključila pobjedom u Maksimiru.

Znam da ih nismo još pobijedili

– Čestitke igračima i svima u klubu, ali mi smo u utorak i Hajduk ostavili iza sebe. Osjeća se pozitivna energija – kazao je trener Gorice Oreščanin i okrenuo se Dinamu.

– Iskrene čestitke Dinamu, igračima i stručnom stožeru na vrhunskoj igri i pobjedi koja puno znači Dinamu, ali i našoj ligi. Ne treba Dinamo nešto posebno analizirati, ima po dva-tri igrača za svaku poziciju, tako da ne vjerujem da će nam nešto značiti to što je u četvrtak igrao s Tottenhamom. Hvala im na izjavama nakon te velike utakmice, kako igračima tako i treneru Krznaru, da neće dugo slaviti jer ih očekuje utakmica s Goricom koju cijene. Dinamo je pod pritiskom osvajanja prvog mjesta, a mi idemo svojim putem, želim da igrači uživaju igrajući i da napravimo nove pomake u igri. Bavimo se sami sobom, ali poštujemo svakog suparnika, a Dinamo još više zbog posebne kvalitete, ali napredujemo, igrači sve bolje prihvaćaju naše zahtjeve. Gorica će i danas igrati na pobjedu kao i uvijek iako znamo da dosad još nismo pobijedili plave – rekao je Oreščanin.