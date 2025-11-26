Kovačević potvrdio: Nevistić neće braniti ni u Francuskoj! Evo tko će na gol plavih

Uoči iznimno važne utakmice petog kola Europske lige koja se igra u četvrtak s početkom u 18:45 sati, trener Dinama Mario Kovačević otklonio je sve dvojbe oko važnog pitanja u početnom sastavu, barem kada je riječ o onoj najosjetljivijoj poziciji. Na službenoj konferenciji za medije održanoj na velebnom stadionu Pierre-Mauroy u Lilleu, Kovačević je jasno potvrdio da Ivan Nevistić neće braniti protiv francuskog predstavnika, čime je Ivan Filipović dobio puno povjerenje stručnog stožera i zacementirao svoju poziciju na vratima plavih. Čini se da je 31-godišnji Filipović, koji je branio i u posljednjem ligaškom susretu protiv Varaždina, do daljnjega preuzeo "jedinicu" hrvatskog prvaka, dok Nevistić pada u drugi plan u ovim ključnim europskim iskušenjima. Iako su u domaćem prvenstvu plavi ponekad izbjegavali službene medijske istupe kako bi zadržali mir unutar svlačionice, stroga pravila UEFA-e nalažu drugačiji protokol kojeg su se u Dinamu morali pridržavati.

Kovačević je pred novinarima detaljno analizirao protivnika, istaknuvši kako je Lille iznimno opasna momčad koja se trenutno nalazi u samom vrhu francuske lige. Dinamov strateg naglasio je da su francuski igrači tjelesno moćni, izrazito brzi i tehnički potkovani, što će zahtijevati maksimalnu koncentraciju zagrebačke obrane tijekom svih 90 minuta. Stručni stožer Dinama posebnu je pozornost posvetio analizi utakmica koje je Lille izgubio ove sezone u Europi, specifično onih protiv PAOK-a i Crvene zvezde, tražeći pukotine u njihovom sustavu koje bi Dinamo mogao eksploatirati. Zaključak analize je jasan: Dinamo ne smije ostavljati previše prostora iza svoje zadnje linije jer Francuzi posjeduju brzinu kojom to mogu nemilosrdno kazniti. Ipak, Kovačević čvrsto vjeruje da, ako uspiju taktički neutralizirati te prijetnje, njegova momčad može nametnuti svoju kvalitetu i doći do pozitivnog rezultata, unatoč činjenici da igraju protiv favorita na njihovom terenu.

Uz trenera, svoja razmišljanja podijelio je i Arber Hoxha, jedan od ponajboljih pojedinaca u redovima Dinama u posljednje vrijeme, koji je bio realan u najavi susreta. Hoxha je priznao da ih očekuje teška utakmica protiv kvalitetnog suparnika, ali je istovremeno poslao poruku optimizma navijačima. Naglasio je kako je momčad dobro iskoristila nedavnu reprezentativnu stanku za intenzivne treninge, razgovore i analizu pogrešaka, posebice onih iz susreta protiv Celte gdje su rano primili pogodak i nisu bili na pravoj razini. Krilni napadač Dinama istaknuo je da su igrači silno motivirani pokazati kako su naučili lekciju iz prethodnih europskih posrtaja te da na prekrasnom stadionu i dobrom terenu žele dati sto posto svojih mogućnosti kako bi se u Zagreb vratili s pobjedom i tri boda. Za Hoxhu i suigrače nema predaje unaprijed, a cilj je isprati gorak okus poraza od Celte i nastaviti europski put s novim bodovima na kontu.

Ivan Filipović, koji je u fokusu javnosti zbog preuzimanja mjesta prvog vratara, na treningu je djelovao sigurno, spreman za izazove koje donosi okršaj s francuskim napadačima. Dinamo se polako izvlači iz rezultatske krize, a Kovačevićeva odluka da zadrži Filipovića na golu sugerira da trener traži stabilnost i kontinuitet u defenzivnom dijelu igre. Atmosfera u momčadi djeluje homogeno, a fokus je isključivo na terenu gdje će morati odgovoriti na agresivnost i fizičku moć domaćina.