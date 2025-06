Kovačević je od Bobana dobio nešto što nije ni mogao poželjeti. Luda križaljka još nije ispunjena

Dinamo u srijedu počinje s pripremama za novu sezonu u koju ulazi s potpuno redizajniranom momčadi za koju danas nitko ne može tvrditi kako će izgledati i koliko će biti konkurentna i u našoj ligi, a onda krajem rujna i u skupini Europske lige. Riječ je o potpuno novom sastavu u kojem više nema većine senatora, odnosno utjecajnih igrača kakvi su svakako bili Petković, Ademi, Ristovski pa i Pjaca.



Novi trener Dinama tako je dobio 'bianco' kadar od kojeg može slagati svoju momčad i bolje nije mogao poželjeti – nema onih kojih 'moraju' igrati, nema onih prema kojima se slaže igra, sad ima svoju ideju, ima novi skup igrača i na njemu je da složi momčad koja će imati rezultat. Istina, nije nam se svidio način na koji su otišli ti 'senatori', igrači koji su godinama stvarali čudesne rezultate, moglo se to puno ljepše napraviti, iako nikad nije kasno da im se napravi dostojni oproštaj od plavog dresa. No to je ipak druga priča, danas navijače zanima taj novi Dinamo, potpuno promijenjen u režiji Zvonimira Bobana.