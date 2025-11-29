Kovačeva Borussija slavila u derbiju Bundeslige

U derbi susretu 12. kola Bundeslige nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi hrvatski strateg Niko Kovač, pobijedili su u Leverkusenu domaći Bayer s 2-1. Borussia (D) je ovom pobjedom upravo preskočila Bayer na ljestvici. Klub iz Dortmunda je sada treći, a Bayer na četvrtoj poziciji.

Gosti iz Dortmunda su poveli u 41. minuti, a strijelac je bio 20-godišnji Argentinac Anselmino, inače posuđeni igrač iz Chelseaja. Borussia (D) je povećala prednost u 65. nakon pogotka Adeyemija. Bayer je u 83. smanjio golom Kofanea, ali više od toga domaći sastav nije uspio napraviti.

Iznimno teško su nogometaši Bayerna potvrdili ulogu favorita u 12. kolu te su na svom terenu svladali St. Pauli s 3-1. Sve do sudačke nadoknade gosti iz Hamburga su u džepu držali veliki bod, ali su na kraju upisali deveti poraz ove sezone, a Bayern već 11 pobjedu. Gosti su poveli golom Houtondjija u šestoj minuti, dok je krajem prvog dijela Bayern izjednačio preko Guerreira.

Sve do 93. minute bilo je 1-1, a tada je Diaz okrunio pritisak domaćina i zabio za 2-1, dok je sve zaključio Jackson trećim golom Bayerna i potvrdom novog slavlja u 97. minuti. Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić zaigrao je za Bayern od 65. minute.

Hoffenheim je vrlo lako došao do tri domaća boda nakon pobjede 3-0 u Sinsheimu protiv Augsburga. Sve je bilo gotovo u prvom poluvremenu u kojem je domaćin postigao tri gola. Za 1-0 je zabio Toure u 16., potom je Burger povećao na 2-0 u 26. minuti, dok je na samom kraju prvog dijela Zesiger pogodio vlastitu mrežu za visokih 3-0 Hoffenheima.

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić za Hoffennheim je zaigrao od 59. minute, dok je za goste od 46. zaigrao Kristijan Jakić. Hrvatski vratar Nediljko Labrović i ovu je utakmicu odgledao s klupe za pričuve Augsburga.

Veliki je preokret u finišu napravio Heidenheim, do ovog kola posljednja momčad na ljestvici. Heidenheim je gubio 0-1 kod Union Berlina sve do 90. minute. Tada je izjednačio Schimmer, dok je u 95. Schoppner pogodio za veliko gostujuće slavlje i pobjedu 2-1 Heidenheima.

Hrvatski nogometaš Josip Juranović nije konkurirao za Union Berlin u ovom susretu.

U nedjelju će se odigrati preostala tri dvoboja ovog kola, a parovi su Hamburg - Stuttgart, Eintracht - Wolfsburg i Freiburg - Mainz.

Bundesliga, 12. kolo:

Bayer - Borussia (D) 1-2 (Kofane 83 / Anselmino 41, Adeyemi 65)

Bayern - St. Pauli 3-1 (Guerreiro 44, Diaz 90+3, Jackson 90+7 / Hountondji 6)

Hoffenheim - Augsburg 3-0 (Toure 16, Burger 26, Zesiger 45-a)

Union Berlin - Heidenheim 1-2 (Khedira 43 / Schimmer 90, Schoppner 90+5)

Werder - Koeln 1-1 (Friedl 22 / El Mala 90+1)