Košarkaši Splita ispustili 19 koševa prednosti u 16 minuta

Košarkaši Splita su propustili 19 koševa prednosti u završnih 16 minuta dvoboja 8. kola ABA lige u kojem su ugostili podgorički Studentski centar koji je na kraju slavio na Gripama sa 82-85 (22-14, 29-20, 14-22, 17-29).

>> VIDEO: Krenule kombinacije: Evo što će biti ako Hrvatska bude imala isti broj bodova kao Maroko ili Belgija

Najbolji igrač Splita bio je Lewis Sullivan sa 26 koševa i 10 skokova. Dominik Mavra je ubacio 20 poena uz 11 asistencija, ali je imao i sedam izgubljenih lopti. Podbacio je Shannon Shorter koji je postigao osam koševa uz šut 3/14 iz igre, a 0/5 za tricu.

Za goste je Loren Jackson ubacio 22 poena uz šest asistencija, a Fletcher Magee je postigao 18 koševa gađajući trice 6/8. Od četvorice hrvatskih košarkaša u gostujućoj momčadi Mateo Drežnjak je postigao šest poena, a Tomislav Ivišić četiri.

Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell

Splićani su odlično ušli u dvoboj i već u osmoj minuti prvi put došli do dvoznamenkaste prednosti (17-7). Jednako kvalitetno Split je odigrao i drugu četvrtinu, a napadački se posebno isticao Amerikanac Lewis Sullivan sa 10 od 29 koševa domaće momčadi u drugom periodu nakon kojeg su "Žuti" imali prednost od 17 poena (51-34).

U 25. minuti, nakon polaganja Dominika Mavre, Splićani su došli do najvećih +19 (58-39), ali tada je u njihovoj igri uslijedio pad. Fletcher Magee je za goste iz Podgorice počeo u serijama pogađati trice, razigrao se i Loren Jackson pa se i razlika rapidno topila. Već do kraja treće četvrtine Studentski centar je stigao na -9 (65-56), a na 3:20 minuta do kraja Podgoričani su nakon Pavličevićevog polaganja u kontranapadu došli na poen zaostatka (74-73).

Kad je Jackson pogodio tricu 2:50 minuta do kraja, a uz to i dosuđena osobna pogreška Mavre na Drežnjaku, gosti su prvi put na utakmici poveli (75-78).

Foto: Milan Sabic/PIXSELL 30.09.2022., Split - 1. kolo HT premijer lige: KK Split - KK Cibona. Shannon Jerod Shorter Photo: Milan Sabic/PIXSELL

Splićane je u vodstvo vratio Mavra, koji je prvo položio i pogodio dodatno slobodno bacanje, a na ulazu u zadnje dvije minute osnovnog dijela ubacio tricu za 81-78.

Kod 81-81 Jackson je ponovno donio prednost gostima (81-83) 54 sekunde prije kraja. Na suprotnoj strani tricu je promašio Mavra, ali je Split dobio loptu 15 sekundi prije kraja i napad za pobjedu. Mavra je pokušao brzo riješiti akciju dodavanje prema Shorteru, koji je kod polaganja zaustavljen osobnom pogreškom devet sekundi prije kraja. Amerikanac je pogodio jedno od dva bacanja i smanjio na 82-83. Na 7.7 sekundi Tasić je pogodio oba bacanja za 82-85 pa je Splitu ostala samo mogućnost tricom izboriti produžetak.

Pokušao je prvo Mavra, a nakon skoka u napadu i Shorter, ali bodovi su otišli u Podgoricu.

Splitu su presudile trice: domaći su iza crte 6,75 m gađali 2/19, a gosti 12/24.

Splićani su tako doživjeli šesti poraz u osam nastupa i nalaze se na 13. poziciji, dok je Studentski centar došao do polovičnog učinka (4-4).