Klopp ima novi posao: U ovoj ulozi nismo ga vidjeli više od desetljeća

Njemački stručnjak Jürgen Klopp povukao se iz trenerskog posla nakon sezone 2023./24. kada je napustio klupu Liverpoola. Nakon toga preuzeo je funkciju u Red Bullovoj nogometnoj grupaciji, a sada je prihvatio i novi posao te ćemo ga sljedećeg ljeta ponovno moći vidjeti blizu terena.

Ovoga puta ne u ulozi trenera, već u ulozi stručnog sukomentatora na njemačkoj televiziji MagentaTV gdje će analizirati utakmice predstojećeg Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Klopp je isti posao već radio i za ZDF na Svjetskom prvenstvu 2006. i Europskom prvesntvu 2008. te za RTL na Svjetskom prvenstvu 2010. kada smo ga posljednji put vidjeli u toj ulozi.

Nakon toga potpuno se posvetio trenerskom poslu te u sljedeće tri godine osvojio dva naslova prvaka Njemačke s Borussijom Dortmund te je vodio klub do finala Lige prvaka 2012. Od 2015. do 2024. vodio je Liverpool kojem je 2020. donio prvi povijesni naslov prvaka u Premier ligi i prvi naslov engleskog prvaka nakon 1990.