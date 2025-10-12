Kigen pobjednik maratona, pogledajte fantastične fotke iz Zagreba

Kenijac Cosmas Kigen pobjednik je 33. izdanja zagrebačkoga maratona, koji se u nedjelju trčao ulicama glavnog grada Hrvatske.

Kigen je na cilj, na Trgu Bana Jelačića, stigao za dva sata, 17 minuta i 16 sekundi, gotovo tri minute prije sunarodnjaka Bernarda Kitura, dok je treće mjesto osvojio Zagrepčanin Ivan Dračar (2:27:06).

Kigen pobjednik maratona, poglerdajte fantastične fotke iz Zagreba

U konkurenciji maratonki slavila je Kenijka Ruth Nundu Mbatha (2:41:18) ispred Tee Faber iz Zaprešića (2:48:19) i Zagrepčanke Hane Malović (2:49:17).

Trčao se i polumaraton, na kojem je slavio Kenijac Raphael Karita (1:02:53), dok su u utrci na 10 kilometara pobijedili Bojana Bijeljac (35:40) i Tomislav Novosel (29:22).

Na zagrebačkome maratonu, prema organizatorima, sudjelovalo je 5.019 trkača i trkačica, a ukupan broj sudionika svih utrka bio je oko 10.000 iz 78 zemalja.

Uz sportsko nadmetanje, svi su se lijepo zabavili, a i vrijeme je bilo iznimno pogodno za trčanje. O dobrom ozračju svjedoče i prekrasne fotografije iz Zagreba.