Karoglan: Neki igrači su izgubili samopouzdanje, a jednog smo 'iskidali'. Jedva sam čekao poluvrijeme

DANAS U 18 SATI

Hajduk opet igra s Varaždinom nakon subotnjeg kiksa. Evo gdje gledati utakmicu

- Kup nosi zamke, ali moramo proći. Uvijek je to trofej, bez obzira na to što je osvojen dvije godine zaredom. Ne vidim razloga da ne budemo optimalni. Prolazak u polufinale je cilj. Bolje je igrati doma, to ti daje dodatnu motivaciju - rekao je trener Hajduka Mislav Karoglan.