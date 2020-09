Karlo Bartolec: Riječani će se bacati na glavu, a nama je ovo utakmica od 15 milijuna eura!

U danskoj nogometnoj Superligi nastupaju četvorica hrvatskih nogometaša. Uz Mateja Delača u Horsensu i Josipa Radoševića u Bröndbyju, u redovima FC Kopenhagena, Rijekina suparnika u 4. pretkolu Europske lige, bivši su igrač Zagreba i Osijeka Robert Mudražija te bivši igrač Lokomotive, 25-godišnji Karlo Bartolec.

Upravo je 25-godišnji Bartolec Hrvat s najduljim stažem u danskom klupskom nogometu. Iz Lokomotive je 2016. godine prešao u Nordsjælland, za koji je skupio 97 nastupa, a od ljeta prošle godine član je FC Kopenhagena.

Taj ga je trinaesterostruki prvak Danske otkupio za 2,67 milijuna eura i Karlo je za FCK do sada skupio 44 nastupa, od toga 14 u europskim natjecanjima.

Zanimljiv je bio uspon karijere dečka iz Brezovice koji je prošao sve uzrasne kategorije u Dinamovoj školi, a nikada nije zaigrao za prvu momčad Dinama.

Gleda Rijeku u HNL-u

– Za moju generaciju rođenu 1995. godine govorilo se kako je besperspektivna i kako nećemo ništa postići, a vidite, dosta nas ima ipak respektabilne ili solidne karijere: Jedvaj, Pjaca, Tibor Halilović, Capan, ja... – počinje svoju priču Bartolec.

U Danskoj je čak postao i hrvatski reprezentativac, član svjetskih doprvaka, no o tome nešto kasnije. Jeste li gledali koju utakmicu Rijeke?, pitali smo Bartoleca.

– Mi kao momčad još nismo imali videoanalizu Rijeke, a meni ona i nije potrebna jer ja pratim Prvu HNL i gledam Rijekine utakmice. I nije to od nedavno, otkad smo saznali da igramo protiv Rijeke, nego me inače Rijeka zanima jer ondje igraju moji prijatelji i bivši suigrači. S Capanom, Halilovićem i Murićem igrao sam u juniorima Dinama, s Pavičićem i Andrijaševićem u Lokomotivi – ističe Bartolec.

I kakav je vaš dojam o Rijekinoj snazi?

– Rijeka je dobra, solidna momčad, i koliko god mi bili favoriti zbog domaćeg terena, to je jako opasna utakmica. Ulog je ogroman, a Rijeka dolazi neopterećena i nema što izgubiti.

U kom smislu je ta utakmica opasna za Kopenhagen?

– Naš klub je kao prioritet za ovu sezonu postavio plasman u Europsku ligu, a drugi cilj je vratiti naslov prvaka (aktualni prvak je Midtjylland, nap.a.). Naime, ovdje se govori kako bi nam plasman u Europu priskrbio čak 15 milijuna eura, jer mi smo u prošloj sezoni bili dogurali do četvrtfinala i ondje namučili Manchester United.

Rijeka, pak, nema toliki pritisak, može igrati rasterećeno, a dovoljno je kvalitetna da dolazi s određenim ambicijama. Njima bi plasman u EL itekako puno značio u smislu promocije igrača. Zato znam da će se u četvrtak “bacati na glavu” – kaže Bartolec.

Kakav je život u Danskoj?

– Život je ugodan, klima također, Kopenhagen je prekrasan grad, a usto odavde ima nekoliko letova tjedno za Zagreb. Imao sam ponude nekoliko osrednjih klubova iz liga petice, ali procijenio sam kako je bolje biti u Danskoj, u najboljemu skandinavskom klubu, stalno se boriti za trofeje i igrati u Europi, nego negdje životariti u sredini ljestvice.

U ovoj sezoni FCK doveo je na moju poziciju Danca Ankersena iz Genoe, što sam prihvatio kao zdravu konkurenciju. On je prvi trenerov izbor, ja odmah do njega i znam da ću kroz dugačku sezonu i ja imati dobru minutažu.

Karlo u Kopenhagenu živi sa zaručnicom, zagrebačkom Hercegovkom Irinom.

– Svadbu smo odgodili zbog epidemije koronavirusa, no namjeravamo se, barem kod matičara, vjenčati do kraja ove godine u Zagrebu. A u veljači ili ožujku sljedeće godine stiže nam beba – kaže Bartolec.

Kako gledate na činjenicu da Hrvatska, osim vječito ozlijeđenoga Vrsaljka, nema pravo rješenje za desnoga braniča? Vi imate pet nastupa za vatrene, ali više niste u Dalićevim planovima.

Daliću nema što zamjeriti

– Da, to s desnim braničem u reprezentaciji baš izgleda pomalo kaotično. Pogotovo kad vidiš da na desnom beku igraju stoperi, pa se onda zapitaš... No, to je izbornikov posao, on najbolje zna tko mu treba. Nemam mu što zamjeriti; moje je da šutim, igram najbolje što mogu i pokušam se nametnuti – dodao je Bartolec.

Na kraju jedan raritetan podatak za obrambenoga nogometaša. Karlo Bartolec ima čak 220 službenih seniorskih nastupa u raznim natjecanjima i nikada u karijeri nije dobio crveni karton!

– Da, točan je to podatak. Ponosan sam na tu činjenicu, to znači da ne kasnim za igračem, a i da se znam sačuvati kada imam žuti (a dobio ga je 35 puta, nap.a.). Ako dobiješ crveni, znači da si negdje jako kiksao, a eto, meni se to još nije dogodilo – zaključio je sa smiješkom Bartolec.