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EMOTIVAN TRENUTAK

VIDEO Pogledajte koga je Luka Modrić grlio na tribinama nakon pobjede nad Ganom

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
28.06.2026.
u 19:25

Kapetan Luka Modrić prišao je tribinama kako bi pozdravio obitelj, gdje ga je dočekala kći Sofija. Otac i kći srdačno su se zagrlili, a emotivan prizor brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne pozitivne reakcije navijača.

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Ganu 2:1 i izborila plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, a nakon posljednjeg sučevog zvižduka uslijedio je dirljiv trenutak koji nije prošao nezapaženo.

Kapetan Luka Modrić prišao je tribinama kako bi pozdravio obitelj, gdje ga je dočekala kći Sofija. Otac i kći srdačno su se zagrlili, a emotivan prizor brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne pozitivne reakcije navijača.

Modrić je još jednom pokazao koliko mu podrška obitelji znači, a nakon velike pobjede nad Ganom trenutak s kćeri bio je jedan od najupečatljivijih iz Philadelphije.

Hrvatsku sada očekuje dvoboj šesnaestine finala protiv Portugala, koji je na rasporedu u noći s četvrtka na petak u 1 sat po hrvatskom vremenu.

Video pogledajte OVDJE.

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Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija Luka Modrić

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