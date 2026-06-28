Veliki problemi za mogućeg protivnika Hrvatske: Ostali su bez dva ključna igrača

Španjolac Nico Williams ozlijedio se u utakmici protiv Urugvaja i sigurno neće igrati u nokaut fazi protiv Austrije, kao ni Yeremy Pino.

Williams, 23-godišnji igrač Athletic Bilbaa, ozlijedio je mišić desne noge u posljednjoj utakmici u skupini u srazu s Nicolasom de la Cruzom.

"Danas je jedan od najgorih dana u mom životu. Nakon vrlo teške godine, ponovno sam se ozlijedio.Protivnik mi nanio ozljedu iz frustracije, nezadovoljstva i tuge koja se mogla izbjeći jer je bila potpuno nepotrebna. Ali ni to me neće zaustaviti."

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Williams je rekao da turnir za njega nije gotov.

Izbornik Španjolske Luis de la Fuente boji se da bi napadač Yéremy Pino mogao prerano završiti svoj nastup na Svjetskom prvenstvu zbog ozljede ramena. Pino je ušao kao zamjena u drugom poluvremenu u Guadalajari, ali se ozlijedio pred kraj utakmice. Igrač pobjednika Konferencijske lige, Crystal Palacea, uspio je završiti utakmicu, ali daljnji testovi će odrediti točnu prirodu ozljede.

De La Fuente pohvalio je Pina što je odigrao utakmicu unatoč ozljedi, budući da je Španjolska već napravila pet zamjena.

"Jako sam mu zahvalan, a njegovi suigrači su još više", rekao je izbornik, opisujući Pinov stav kao "herojski".