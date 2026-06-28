VIDEO Snimka je apsolutni hit na TikToku: Talijanski 'umjetnik sendviča' zbog jedne stvari postao miljenik Hrvata

Talijanski TikTok kreator Donato de Caprio, poznat kao “umjetnik sendviča” i vlasnik više od četiri milijuna pratitelja na platformi, ponovno je postao viralan – ovoga puta zahvaljujući svojoj neobičnoj najavi utakmice Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu. De Caprio, koji je globalnu popularnost stekao snimkama pripreme paninija, uoči susreta Vatrenih odlučio je posvetiti jedan od svojih videozapisa Hrvatskoj i Luki Modriću.

U svom prepoznatljivom stilu, dok je slagao sendvič, usporedio je hrvatskog kapetana s vrhunskim sastojcima i dugovječnošću okusa. “Luka Modrić ima 40 godina i ne staje. Osvojio je sve s Real Madridom, uključujući Zlatnu loptu. To je klasa koja nikada ne prestaje”, poručio je, dok je pažljivo slagao kruh, salamu i sir. Na kraju je čak i predvidio ishod utakmice: “Modrić, vjerujem u tebe i tvoju momčad. Večeras Hrvatska pobjeđuje 2:1.”

Zanimljivo, njegova prognoza se i ostvarila – Hrvatska je u Philadelphiji doista svladala Ganu s 2:1 i izborila plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, gdje je čeka dvoboj s Portugalom. Taj se ogled igra u noći s četvrtka na petak, u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu.

Vatreni su poveli u 31. minuti kada je Petar Sučić pogodio snažnim udarcem s distance. U nastavku je Gana uspjela izjednačiti u 73. minuti preko Derricka Luckassena, no Hrvatska je ipak došla do pobjede u završnici – u 83. minuti Nikola Vlašić glavom je zabio za konačnih 2:1. U drugoj utakmici skupine Engleska je svladala Panamu 2:0 i osvojila prvo mjesto s maksimalnih sedam bodova. Hrvatska je grupnu fazu završila s šest bodova, dok je Gana s četiri boda također prošla dalje kao trećeplasirana momčad.

Video je izazvao niz reakcija na društvenim mrežama, a komentari su pristizali iz cijelog svijeta. “Pogodio si rezultat, pobijedili smo 2:1”, napisao je jedan korisnik, dok su se drugi zahvaljivali i poručivali: “Love from Croatia”, “Bravo, maestro” i “Grazie dall Croazia”.