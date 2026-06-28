Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Domaćin Kanada protiv Južne Afrike otvara nokaut-fazu Svjetskog prvenstva
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'BRAVO, MAESTRO'

VIDEO Snimka je apsolutni hit na TikToku: Talijanski 'umjetnik sendviča' zbog jedne stvari postao miljenik Hrvata

Sendvič za Hrvatsku
Foto: Screenshot/Instagram
1/3
VL
Autor
Mateja Papić
28.06.2026.
u 19:55

De Caprio, koji je globalnu popularnost stekao snimkama pripreme paninija, uoči susreta Vatrenih odlučio je posvetiti jedan od svojih videozapisa Hrvatskoj i Luki Modriću.

Talijanski TikTok kreator Donato de Caprio, poznat kao “umjetnik sendviča” i vlasnik više od četiri milijuna pratitelja na platformi, ponovno je postao viralan – ovoga puta zahvaljujući svojoj neobičnoj najavi utakmice Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu. De Caprio, koji je globalnu popularnost stekao snimkama pripreme paninija, uoči susreta Vatrenih odlučio je posvetiti jedan od svojih videozapisa Hrvatskoj i Luki Modriću.

U svom prepoznatljivom stilu, dok je slagao sendvič, usporedio je hrvatskog kapetana s vrhunskim sastojcima i dugovječnošću okusa. “Luka Modrić ima 40 godina i ne staje. Osvojio je sve s Real Madridom, uključujući Zlatnu loptu. To je klasa koja nikada ne prestaje”, poručio je, dok je pažljivo slagao kruh, salamu i sir. Na kraju je čak i predvidio ishod utakmice: “Modrić, vjerujem u tebe i tvoju momčad. Večeras Hrvatska pobjeđuje 2:1.”

@donatodecaprio3

LUKA MODRIC UN CAMPIONE CHE TUTTI AMANO. Buona fortuna vicini🇭🇷❤️

♬ audio originale - Donato - Con mollica o senza

Zanimljivo, njegova prognoza se i ostvarila – Hrvatska je u Philadelphiji doista svladala Ganu s 2:1 i izborila plasman u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, gdje je čeka dvoboj s Portugalom. Taj se ogled igra u noći s četvrtka na petak, u 1 sat iza ponoći po hrvatskom vremenu.

Vatreni su poveli u 31. minuti kada je Petar Sučić pogodio snažnim udarcem s distance. U nastavku je Gana uspjela izjednačiti u 73. minuti preko Derricka Luckassena, no Hrvatska je ipak došla do pobjede u završnici – u 83. minuti Nikola Vlašić glavom je zabio za konačnih 2:1. U drugoj utakmici skupine Engleska je svladala Panamu 2:0 i osvojila prvo mjesto s maksimalnih sedam bodova. Hrvatska je grupnu fazu završila s šest bodova, dok je Gana s četiri boda također prošla dalje kao trećeplasirana momčad.

Video je izazvao niz reakcija na društvenim mrežama, a komentari su pristizali iz cijelog svijeta. “Pogodio si rezultat, pobijedili smo 2:1”, napisao je jedan korisnik, dok su se drugi zahvaljivali i poručivali: “Love from Croatia”, “Bravo, maestro” i “Grazie dall Croazia”.

FOTO Ronaldova Georgina prava je seks-bomba! Obožava pokazivati zanosne obline i luksuzan život
Sendvič za Hrvatsku
1/35
Ključne riječi
SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Donato de Caprio

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!