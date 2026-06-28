Mladi BiH talent impresionirao na SP-u, Ibrahimović ga vidi u Milanu

Nakon što je po završetku utakmice između Bosne i Hercegovine i Katara bio pun pohvala na račun Kerima Alajbegovića, Zlatan Ibrahimović tu nije stao. BiH je pobjedom 3:1 izborila plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva, gdje će igrati protiv domaćina SAD-a, a upravo je mladi Alajbegović bio jedan od najistaknutijih pojedinaca susreta, ostavivši snažan dojam i na bivšeg švedskog reprezentativca.

"Svi pričaju o golu, ali za mene gol nije najveća stvar. Najveća stvar je hrabrost. Osamnaestogodišnjak na Svjetskom prvenstvu, pod pritiskom, pred milijunima gledatelja, igra kao da je vlasnik stadiona. To je rijetkost. Mnogi mladi igrači imaju talent, on je posvuda, ali talent bez osobnosti ne znači ništa. Kada sam gledao Kerima nisam vidio mladog igrača koji se nada dobroj utakmici. Vidio sam igrača koji je vjerovao da je najbolji igrač na terenu. Završetak je bio prekrasan, da. Tehnika je bila savršena, da. Ali, ono što me impresioniralo je samopouzdanje prije gola. Način na koji je tražio loptu, način na koji je napadao trenutak. Veliki igrači ne čekaju prilike, oni ih stvaraju. Ljudi će reći da je ovo početak njegove karijere. Možda. Ali, ako zadrži ovaj mentalitet ovaj gol će se pamtiti kao trenutak kada je nogomet shvatio tko je Kerim Alajbegović. Svjetsko prvenstvo je mjesto gdje se rađaju zvijezde. Danas se predstavila nova", izjavio je Ibrahimović nakon susreta.

Njegove riječi dodatno su podgrijale špekulacije o budućnosti mladog veznjaka, koji bi karijeru mogao nastaviti izvan Bayer Leverkusena. Kako prenosi Sportsport.ba, Ibrahimović se nije zadržao samo na pohvalama, već navodno želi Alajbegovića dovesti u Milan.

Rossoneri već traže pojačanja za narednu sezonu, a dio aktivnosti odvija se u suradnji s poznatim agentom Jorgeom Mendesom, koji pokušava plasirati određene igrače na San Siro. Ipak, kao viši savjetnik u Milanu, Ibrahimović je, prema istim navodima, novom treneru Rubenu Amorimu jasno sugerirao profil igrača koji želi vidjeti u momčadi.

Iako interes postoji i iz drugih klubova, među kojima se spominje Roma, konkurencija za potpis mladog BiH reprezentativca sve je veća. Njegove dobre igre na Svjetskom prvenstvu dodatno su podigle njegovu cijenu i privukle pažnju više europskih velikana, pa je jasno da bi borba za njegov potpis mogla uskoro ubrzati.