Karačić se oglasio nakon pada koji je zabrinuo cijelu Hrvatsku

Nismo pobijedili, nismo izgubili, ali smo još jednom pokazali karakter. Sada imamo dvije utakmice i sada se moramo baciti na glavu, kazao je kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Domagoj Duvnjak nakon neodlučenog ishoda protiv Španjolske (22-22) nakon kojeg Hrvatska kao drugoplasirana odlazi u polufinale europskog prvenstva.

"Danas nismo bili pravi, do 40., 45. minute, onda su mladi igrači došli i stisli Španjolsku, ali nažalost nismo pobijedili. Nismo pobijedili, nismo izgubili, ali smo još jednom smo pokazali karakter. Sada imamo dvije utakmici i sada se moramo baciti na glavu. Svejedno je tko će biti protivnik u polufinalu, ali ja mislim da će to biti Norveška," kazao je Duvnjak.

Luka Stepančić je istaknuo kako se Hrvatska ponovo vratila nakon velikog minusa.

"Ponovno smo se vratili iz ogromnog minusa i to je jedna stvar koju možemo danas izvući kao pozitivnu: Od minus šest smo došli do napada za pobjedu. Imali smo velikih problema na njihovu 5-1 obranu, ali nadam se da ćemo se ponovno sresti na ovom Euru i da ćemo mi to bolje riješiti. Jedino se nadam da je Igor Karačić uredu," dodao je Stepančić.

Zlatko Horvat je istaknuo kako je bilo dosta problema s njihovom obranom.

"Bilo je problema s njihovom obranom, ali na kraju smo se uspjeli vratiti. Napravili smo par laganih golova i zato i jesmo došli do dobrog rezultata. Navijači su bili predivni, hvala im za sve od srca," kazao je Horvat.

Marin Šipić je također naglasio kako je zadovoljan načinom kako se naša momčad vratila, ali ne i crnom rupom u drugom dijelu.

"Zadovoljni smo zbog načina kako smo se vratili, ali nismo zadovoljni s crnom rupom u drugom dijelu," kazao je Šipić.

"Španjolci su se odvojili na pet, šest razlike, no drago mi je da smo uspjeli nekako skupiti glave i vratiti se. Sada slijedi Stockholm, čekamo protivnika u polufinalu i ništa ne kalkuliramo, tko god dođe idemo pobijediti," dodao je.

Najviše brige izazvao je Igor Karačić koji je proglašen igračem utakmice. Karačić se pri kraju utakmice zabio u Dušebajeva i pao na desno koljeno. Morao je napustiti teren.

"Boli me, ali nadam se da ću moći igrati u polufinalu", rekao je Karačić. I ostali su igrači naglasili da vjeruju da će ovaj važan rukometaš Hrvatske biti spreman za polufinale s Norveškom.