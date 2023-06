Karačić: Naravno da bih htio u finalu igrati protiv Cindrića

Danas se u Köln Areni, pred 20.000 gledatelja, igraju polufinalne utakmice rukometne Lige prvaka. U prvoj utakmici (15.15) igraju Magdeburg i Barcelona, a u drugoj (18 sati) Kielce i PSG.

Ove godine na završnom turniru sudjeluju dvojica hrvatskih igrača – Luka Cindrić u dresu Barcelone i Igor Karačić u dresu Kielcea. Dakle, može se dogoditi da u finalu imamo jednog, dvojicu ili pak ni jednog igrača.

- Za nas je današnja utakmica finale. Ne razmišljamo ni o čemu drugom nego o Parižanima. Moram reći da PSG ove sezone igra sjajno. Uostalom, bio je prvi u skupini. Ima niz sjajnih igrača i opasnost će nam prijetiti sa svih strana - rekao je Igor Karačić, srednji vanjski igrač poljske momčadi.

Kakva je situacija kod vas?

- Vratili su se svi ozlijeđeni igrači, tako da smo u punom sastavu. No, sve nas muči termin održavanja završnog turnira. Proteklih godina igralo se potkraj svibnja ili početkom lipnja, a sada se igra sredinom lipnja. Sve lige odavno su završene i ovaj Final Four produljio nam je sezonu za dva tjedna. Svi smo već pomalo umorni. Meni je ova sezona bila najteža, bilo je puno utakmica, ali i ozljeda - napominje Karačić.

Ako ništa drugo, imat ćete veću podršku s tribina?

- Ne znam koliko će biti navijača PSG-a, ali znam da dolazi oko 2000 naših navijača iz Poljske. Vjerojatno će biti i dosta navijača koji žive u Kölnu okolici - ističe Karačić.

Cindrić i vi već ste iskusili što znači osvojiti Ligu prvaka?

- Uvijek postoji motiv za trofej više. Sigurno se ni jedan igrač ne bi zadovoljio jednim osvajanjem Lige prvaka - kaže Igor.

Bilo bi lijepo kada bismo u finalu gledali dvoboj Karačić - Cindrić?

- Naravno, ali idemo prvo svladati PSG, a potom ćemo razmišljati o nedjelji - zaključuje Karačić.

Igor Karačić dosad je dva puta osvojio Ligu prvaka, oba puta sa skopskim Vardarom, dok je Cindrić tri puta osvajao trofej tog natjecanja - jednom s Vardarom te potom dva puta s Barcelonom. Osvoji li ga ponovno, Cindriću će to biti četvrti trofej Lige prvaka i približit će se Patriku Ćavaru koji je Ligu prvaka osvojio čak pet puta, i to dva puta sa Zagrebom i tri puta s Barcelonom. Osvoji li je Karačić, s tri trofeja izjednačit će se s Cindrićem, Metličićem i Čupićem.

11.01.2020., Stadthalle Graz, Graz - Europsko rukometno prvenstvo, skupina A, 2. kolo, Hrvatska - Bjelorusija. Igor Karacic, Luka Cindric. r"nPhoto: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Svi nas već vide u finalu, no moramo biti jako oprezni. Magdeburg je sve samo ne lagana prepreka. Lani je osvojio Europsku ligu, ove sezone igrao je dobro u Ligi prvaka, u Njemačkoj je zamalo osvojio prvenstvo. Ima mnogo dobrih igrača, istaknuo bih Nizozemca Smitsa, Dance Damgaarda i Saugstrupa... Tu je i odlični vratar Portner - ističe Cindrić.

Bilo bi lijepo osvojiti tri naslova u nizu. To je uspjelo samo onoj generaciji Barcelone koju je vodio trener Rivera i koja je osvojila Ligu prvaka pet puta zaredom, od 1996. do 2000. Na tom putu triput je u finalu pobijedila upravo Zagreb.

- Naravno da bi bilo lijepo osvojiti treći trofej u nizu, to nam je cilj od početka sezone. U ligi nam je sve išlo po planu, ali i u Ligi prvaka - kaže Cindrić, koji u završnici sezone igra sjajno, počevši od reprezentacije i kvalifikacijskih utakmica za Europsko prvenstvo do igara za Barcelonu.

- Pitate li me ostajem li ili ne u Barceloni, i dalje nemam komentar. Znam samo da imam ugovor još godinu dana i da ćemo nakon završnog turnira sjesti za stol i razgovarati - zaključio je Cindrić.

Naravno, Barcelona je najtrofejniji klub Lige prvaka s 11 pobjedničkih pehara, slijedi Gummersbach s pet, te Kiel s četiri. Društvu s četiri trofeja mogao bi se priključiti i Magdeburg, bude li prvi. Zagreb s dva trofeja još drži sjajno osmo mjesto na tablici najuspješnijih klubova. To se neće promijeniti da bilo tko od ova četiri kluba osvoji naslov. Jer, Kielce bi došao do brojke dva, a Parižani nikada nisu ni bili na postolju. Uz Zagreb su još dva hrvatska kluba igrala u finalu Lige prvaka, odnosno Kupa prvaka. Bjelovar je pobijedio 1972. godine, a dvaput je gubio u finalu, 1962. i 1973. godine. Zagrebački Medveščak igrao je u finalu 1965. i izgubio od Dinama iz Bukurešta.

Inače, nakon 2012., kada su u finalu igrali Kiel i Atletico, svake godine Hrvatska ima barem jednog igrača u finalu.

I dok čekamo tko će osvojiti Ligu prvaka, Europski rukometni savez objavio je imena sigurnih sudionika sljedeće sezone. To su GOG Gudme, Barcelona, PSG, Kiel, Magdeburg, Veszprem, Pelister, Kielce, Porto i Celje. Kandidati za wild card su PPD Zagreb, bukureštanski Dinamo, Kristianstad, Kolstad, Sporting, Montpellier, Aalborg, Pick Szeged, Wisla i Kadetten. Dakle, od deset klubova koji su u "čekaonici", četiri neće sudjelovati u Ligi prvaka iduće sezone. Podsjetimo, od 1991. do danas Hrvatska je svake godine imala predstavnika u Ligi prvaka. Uglavnom je to bio PPD Zagreb, a samo jednom Metković.