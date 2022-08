Kako su se Hrvati snašli u inozemstvu? Perišić je demantirao Engleze, ali nije najbolji

Velik broj hrvatskih renomiranijih nogometnih imena je ovog ljeta promijenilo svoje klubove u kvalitetnim europskim ligama, a vrlo je dobro poznata činjenica kako je prvih nekoliko tjedana u novim sredinama uvijek teško zbog prilagodbe. Zbog toga valja vidjeti što su to točno naši nogometaši, koji su barem u jednom trenutku bili A ili U-21 reprezentativci, napravili u svojim takozvanim novim počecima.

Vlašić dobro krenuo

Daleko je na prvom mjestu, ispred svih imena koje ćete vidjeti, napadač Antonio Mirko Čolak čiji je početak u Rangersima iz Glasgowa toliko dobar da graniči s nevjerojatnim. Podsjetimo, Čolak je došao u redove Rangersa iz grčkog Paoka za odštetu od 2,1 milijuna eura. U svojih prvih devet službenih nastupa za škotsku momčad koju vodi Giovanni van Bronckhorst Čolak je zabio sedam pogodaka i dodao jednu asistenciju. Nije samo stvar brojki i kontinuiteta budući da je Čolak pogotkom protiv PSV-a u uzvratnoj utakmici četvrtog pretkola zabio za plasman u Ligu prvaka te tako svojoj momčadi osigurao prvi nastup u elitnom razredu europskog nogometa nakon 12 godina čekanja. Uz to, zaslužan je i za ogromnu financijsku injekciju koju su Rangersi zavrijedili plasmanom u grupnu fazu.

Rangers' Antonio-Mirko Colak celebrates scoring their side's first goal of the game (3-2 on aggregate) during the UEFA Champions League qualifying match at PSV Stadion, Eindhoven. Picture date: Wednesday August 24, 2022. Photo: Zac Goodwin/PRESS ASSOCIATION

U kategoriju pozitivnih hrvatskih transfera može se staviti i ime Ivana Perišića, koji je pri hvatanju spremnosti odmah ugrabio i mjesto u početnoj postavi momčadi Antonija Contea. Njegove asistencije bile su ključne u važnim osvajanjima bodova u dosadašnja četiri kola Premier lige; prvo u samoj završnici za 2:2 i bod protiv Chelseaja na Stamford Bridgeu, a zatim i za tri boda u minimalnoj 1:0 pobjedi protiv Wolverhamptona. Također, Ivan je prikazanom količinom trke i spreme na terenu razbio sve one neobjašnjive predrasude o tome da će kao 34-godišnjak biti slabije pripremljen od ostalih igrača.

Pozitivne trenutke su u svojim počecima pokazali i reprezentativci Nikola Vlašić pogotkom u svojem trećem nastupu u dresu Torina (pobjeda protiv Cremonesea 2:1) te Domagoj Vida asistencijom u svojem debiju u dresu AEK-a u dvoboju grčkog prvenstva protiv Lamije (3:0 pobjeda).

Ostatak naših poznatijih nogometnih imena još se uvijek traži u svojim novim sredinama; neki imaju minutažu bez uspješnih rezultata, neki ne mogu doći ni do minuta, a neki nisu ni mogli pokazati što mogu zbog problema s ozljedama. Dva nova hrvatska pojačanja berlinske Herthe, Filip Uremović (došao iz Rubin Kazana) i Ivan Šunjić (došao iz Birminghama) postali su standardni prvotimci u bundesligaškoj momčadi, no nakon prva četiri nastupa njihova momčad još uvijek nije upisala pobjedu, a Uremović je pri tome upisao jedan crveni karton. Minutažu su dobili i Kristijan Bistrović (stigao iz CSKA Moskve) te Marin Pongračić (stigao iz Wolfsburga) koji će ove sezone vrlo vjerojatno biti prvotimci Leccea u Serie A, no sudeći po početnim izvedbama te momčadi (1 bod u 4 utakmice), to neće biti lagana sezona.

Problemi s ozljedama

Ozljede su učinile početne probleme našim bočnim igračima, recentno umirovljenom reprezentativcu Šimi Vrsaljku koji je Atlético zamijenio Olympiacosom te Domagoju Bradariću koji je iz Lillea došao u Salernitanu za pet milijuna eura. S druge strane, u Bundesligi zbog odluka trenera još uvijek svoje prave šanse nisu dobili donedavni HNL prospekti, Bartol Franjić u Wolfsburgu i Hrvoje Smolčić u Eintrachtu.