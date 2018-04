Kako najlakše do Kalinjingrada

Hrvatska nogometna reprezentacija prvu će utakmicu odigrati 16. lipnja u nama najbližem gradu domaćinu, Kalinjingradu. Udaljenost od Zagreba do glavnog grada istoimene ruske oblasti je 1400 kilometara. Tamo će naši nogometaši odmjeriti snage s Nigerijom, koja je u nedavno odigranoj prijateljskoj utakmici pobijedila Poljsku 1:0. Utakmica hrvatske reprezentacije igrat će se na Areni Baltika, stadionu koji su Rusi otvorili krajem ožujka nakon iscrpljujuće gradnje.

Radovi su kasnili jer se Arena nalazi na pjeskovitom tlu, a u temelje su ugradili nevjerojatnih 12.000 trupaca. Spektakularna Arena izgrađena je za upravo za ovo najskuplje nogometno prvenstvo u povijesti organizacije tog sportskog spektakla. Rusi su za organizaciju prvenstva potrošili nevjerojatnih 15,5 milijardi eura, a samo za Baltiku potrošili su preko 300 milijuna eura. U toj Areni, navijači će uz kafiće i restorane imati na raspolaganju fitness centre i bazene.

Foto: DPA/PIXSELL Za izgradnju spektakularne Arene Baltika potrošeno je 300 milijuna eura, a navijačima će na raspolaganju biti bazeni i fitness centri. Za organizaciju prvenstva, najskupljeg u povijesti, izdvojili su 15,5 milijardi eura.

Najveće nalazište jantara

Lučki grad Kalinjingrad je najzapadniji ruski teritorij, a u okolici grada nalaze se najveća nalazišta jantara u svijetu. U tom je gradu rođen i jedan od najvećih filozofa iz doba prosvjetiteljstva, Imanuel Kant, a njegova rodna kuća danas je turistička atrakcija. U Kalinjingradu su rođeni i sovjetski astronauti Aleksej Leonov i Viktor Pacajev, a svoj dom u tom pitoresknom gradu pronašao je i najbogatiji Hrvat u Rusiji, “kralj piletine“ Stefano Vlahović koji u četiri tvornice zapošljava 2600 ljudi, a rade gotove proizvode za ručak i večeru. S obzirom na to da nam je taj grad domaćin najbliži, mnogi će se odlučiti do Kalinjingrada doći automobilom. Za to će vam trebati više od 15 sati i nešto više od 1200 kuna. Cestarine ćete morati platiti stotinjak kuna u jednom smjeru. Ako se odlučite otići u Kalinjingrad automobilom, za gorivo ćete izdvojiti oko 850 kuna. Najkvalitetnije gorivo natočiti možete na Lukoilovim benzinskim crpkama, kojih u kalinjingradskoj oblasti ima tridesetak, a tamo se možete počastiti i slasnim sendvičima te finom kavom.

Kalinjingrad je rodni grad filozofa Imanuela Kanta, kao i sovjetskih astronauta Leonova i Pacajeva

Ukoliko se do Kalinjingrada odlučite putovati vlakom, za to će vam trebati malo strpljenja, jer putovanje traje više od 24 sata s dva presjedanja u Beču i poljskom Malborku u kojem ćete sjesti na bus jer je to jedina opcija, a vožnja će trajati nešto više od pet sati. Karte za vlak i autobus platit ćete oko sedamsto kuna. Do Kalinjingrada se može putovati i autobusom, a ovisno o ruti koju odaberete na putovanje ćete potrošiti više od dvadeset sati.

Ukoliko ćete putovati avionom do Kalinjingrada, povratna karta za let Aeroflotovim avionom od Zagreba do Kalinjingrada stajat će vas oko pet tisuća kuna, a na putovanje u jednoj smjeru potrošit ćete sedam sati, ako presjedate u Moskvi, dok put prema Zagrebu može trajati i više od 18 sati. Naime, u Moskvi je presjedanje i na drugi let čeka se i po 13 sati, pa ukoliko nećete spavati na aerodromu, morat ćete platiti i noćenje u blizini pa se troškovi putovanja penju i do šest tisuća kuna.

Jeftino spavajte u apartmanu

Odlučite li se za putovanje nekom od avionskih low cost kompanija, za to ćete morati potegnuti do Budimpešte gdje Wizzairom za nešto više od sat vremena možete doći do Varšave, a povratna karta sa svim pristojbama stoji oko tisuću kuna. Od glavnog grada Poljske do Kaliningrada ima 370 kilometara i za dvjestotinjak kuna busom možete stići za pet sati. Smještaj se u središtu grada rezervira velikom brzinom, a ako želite spavati u apartmanu od 15. do 17. lipnja, za to ćete morati platiti četristotinjak kuna po osobi. Hoteli su znatno skuplji, pa ćete za onaj s tri zvjezdice u istom razdoblju platiti 1500 kuna po osobi.