Kada Babo “svira” džez, cijela NBA liga drhti

Da je kojim slučajem Mladen Delić imao prilike prenositi košarku i utakmicu poput ove između Utah Jazza i Charlotte Hornetsa, legendarni TV komentator zacijelo bi opet uzviknuo: “Ljudi moji, je li to moguće, ludnica, što je ovo?” I to na račun minijature vrijedne 12 koševa u izvedbi hrvatskog košarkaša Bojana Bogdanovića.

Utah ima bolji učinak od Lakersa

U samo 90 sekundi drugog poluvremena Mostarac je zabio četiri trice za krucijalno vodstvo od 93:70. Nakon sedam koševa u prvom poluvremenu, u nastavku je Babo dodao još 24 (sveukupno 31) za sigurnu pobjedu “džezista” nad “stršljenovima” od 138:121.

– Igramo sjajnu timsku košarku. Suparnici su igrali s niskom postavom, preuzimali su u obrani pa su nam ostavljali slobodne kutove terena, a naši razigravači dobro su pronalazili igrače na perimetru – kazao je Bojan.

Bila je to 18. pobjeda Utah Jazza u 23 utakmice (18-5), što ga čini vodećom momčadi lige. Kada Bogdanović, Mitchell, Gobert, Conley i društvo igraju svoju najbolju košarku, suparnici ne mogu podnijeti sav taj “ubojiti džez”, pa tako ni Babine trice. U ovom trenutku “džezisti” imaju jednu pobjedu više od prvaka Lakersa (17-6) i favoriziranih Clippersa (17-7), a po četiri pobjede više od najjačih na Istoku, Milwaukeeja (14-8) i Brooklyna (14-10).

A vrlo važan faktor u tom uzletu Ute upravo je hrvatski reprezentativac, koji se, očito, posve oporavio od delikatne operacije šuterske šake. U početnim nastupima Bojan je tražio ono šutersko samopouzdanje koje je prošlu sezonu učinilo njegovom najboljom za prosjek od 20 koševa, no čini se da je pronašao svoju komfornu zonu.

U posljednjih pet utakmica Utin igrač s brojem 44 zabijao je 32, 29, 18, 21 pa 31 koš, što daje prosjek od 26,2 koševa po utakmici. I to uz postotak za tricu od 58,5 posto, što je velika razlika u odnosu na postotak od 35 posto iz prva tri tjedna sezone. Uostalom, sve više od 40 posto dalekometne učinkovitosti u NBA košarci smatra se vrlo dobrim, a posljednje tri Bojanove sezone bile su upravo takve. No kada netko u nekoj seriji utakmica ode na više od 50 posto (a nitko dosad od tricaša nije završio sezonu s takvim prosjekom), to je izvanserijski.

Zahvaljujući nešto skromnijem početku – i traženju već spomenutog samopouzdanja – Bojan je trenutačno na prosjeku od 15,2 koša po utakmici, što je nakon prošle sezone i posljednje sezone u Indiani (18 koševa po nastupu) treći najbolji prosjek u njegovoj sedmogodišnjoj NBA karijeri.

Odustao od steznika

Na početku sezone Bojan je na operiranoj šaci nosio steznik, no od toga je u utakmicama odustao. Kada je Bojan ovako vruć, onda mu očito nikakva potpora rehabilitiranog zgloba šuterske ruke ne treba.