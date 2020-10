Kad Messi izgubi živce: Što hoćeš ti, ćelavi? Koji ti je? Odj*bi!

Nogometaši Argentine slavili su u 2. kolu južnoameričkih kvalifikacija za SP 2022. kod Bolivije u La Pazu s 2-1 (1-1). Argentincima je to prva pobjeda u gostima kod Bolivije nakon čak 15 godina, a La Paz i nadmorska visina od 3500 metara dosad su uvijek bili nepremostiva prepreka jer su tamo u pravilu gubili utakmice, čak i sa 1-6 prije nekoliko godina.

Izbornik Lionel Scaloni je odlučio doći u Boliviju čak tri dana prije utakmice kako bi se Argentinci aklimatizirali na veliku nadmorsku visinu, a to je urodilo pobjedom Messijeve ekipe. Ipak, nije sve bilo glatko jer su Bolivijci poveli preko napadača Cruzeira Morena Martinsa u 24. minuti, da bi Lautaro Martínez u 45. minuti postigao izjednačujući gol kada ga je domaći branič nespretno napucao loptom, koja se potom odbila u mrežu. Joaquin Correa, igrač Lazija, donio je Argentini pobjedu u 79. minuti udarcem iskosa s desetak metara.

Argentina je tako kvalifikacije započela s dvije pobjede, a Bolivija s dva poraza.

Ipak, ono što se dogodilo nakon utakmice svima je zapelo za oko i svjetski mediji su se raspisali upravo o tome. Naime, Messi je prigovorio argentinskoj klupi da je cijelu utakmicu nešto dobacivala, točnije, prigovorio je Lucasu Navi, jednom od trenera Bolivije. To se nikako nije svidjelo argentinskom stožeru pa je Navi krenuo prema Messiju kako bi se obračunao s njim.

Kada je to Argentinac primijetio okrenuo se i krenuo vikati na Navu.

- Odj*bi! Što hoćeš, ćelavi? Koji ti je vrag? - vikao je argentinski čarobnjak.

Incident su spriječili i argentinski i bolivijski igrači i na kraju je Messijeva momčad bez problema otišla sa stadiona, no moglo je biti jako neugodno.

