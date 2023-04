Jedan od junaka Hajduka u polufinalu: Moji su 12 sati putovali iz Vukovara da bi me gledali

Hajduk je s velikih 3:1 protiv talijanskog velikana Milana u Ženevi osigurao plasman u finale Lige prvaka mladih u kojem ih čeka nizozemski AZ Alkmaar. Najveći je ovo uspjeh u povijesti hrvatskog juniorskog nogometa.

Sva tri Hajdukova strijelca u polufinalnom susretu, Jere Vrcić, Rokas Pukštas i Šimun Hrgović reagirali su na veliku pobjedu svoje momčadi.

- Zvuči nestvarno, zvučalo je i prije, ali u finalu smo Lige prvaka i idemo pobijediti. Okupili smo se na poluvremenu, trener je dao upute, ispoštivali smo ih i pobijedili. AZ? Svaku utakmicu gledamo zasebno, sad se okrećemo analizi i idemo po pobjedu. O atmosferi uopće ne mogu ni razmišljati, nadam se da će u ponedjeljak biti i pet puta bolja - rekao je najbolji strijelac Hajduka u juniorskoj Ligi prvaka, Jere Vrcić.

Vrlo mirno je na veliku pobjedu reagirao Rokas Pukštas, mladi Hajdukov veznjak koji je od ove polusezone redoviti prvotimac i u seniorskoj momčadi Hajduka.

- Niz se nastavio i spremni smo za ponedjeljak. Moj gol? Vježbali smo to na treningu, bio sam na pravom mjestu u pravo vrijeme - rekao je Pukštas.

21.04.2023., Stade de Geneve, Zeneva, Svicarska - Liga prvaka mladih, polufinale, HNK Hajduk - Milan AC. Rokas Pukstas, Hugo Cuenca, Lapo Nava, Kresimir Nazor Photo: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Moramo se sad odmoriti i pripremiti za ono što nas čeka u ponedjeljak. Sve dugujemo navijačima, možete vidjeti da od njih dobivamo potrebnu energiju - dodao je nogometaš iz SAD-a.

Presretan i pun ambicija je nakon susreta bio Vukovarac u redovima Hajdukovih juniora, Šimun Hrgović, koji je postigao pogodak za 3:0 Hajduka u 76. minuti susreta.

- Cilj nam je bio doći dalje nego prošle godine, a sad zašto ne otići do kraja i osvojiti titulu? Prvo poluvrijeme smo bili slabiji, ali smo na poluvremenu dogovorili što treba i to proveli u djelo. Zaslužena pobjeda. Moj gol? Izgubio sam loptu, a onda nekako došao do nje i zabio. Presretan sam. Desnom kroz noge? Igram lijevog beka, dobro je ispalo - rekao je Vukovarac Šimun Hrgović.

- Navijači su nam uvijek vjetar u leđa. Lagao bih kad bih rekao da ih toliko ne očekujem u ponedjeljak. Moji su iz Vukovara putovali su 12 sati da navijaju za nas. Naravno da sam im odmah poslije utakmice bacio dres - dodao je strijelac trećeg pogotka na susretu.