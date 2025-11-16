Jadranašice u Rumunjskoj izgubile u posljednjoj sekundi

Velika drama, silna borba, puno obrata, ali na kraju poraz i ispadanje iz Konferencijskog kupa. To su doživjele vaterpolistice splitskog Jadrana u zadnjoj utakmici 3. kola prvog kvalifikacijskog kruga nadmetanja Konferencijskog kupa u rumunjskom gradu Alba Iuliji. Sve to još k tomu samo sekundu prije kraja. Toliko je, naime, bilo vremena na semaforu kada su domaće igračice postigle pobjedonosni pogodak za 11:10. Na ovom je turniru talijanska Cosenza već osigurala prvo mjesto, pobijedivši i beogradsku Crvenu zvezdu 16:3 uz ponovno četiri gola naše Ive Rožić za Talijanke. Tako je bilo samo potvrđeno da će Unirea i Jadran igrati za drugo mjesto u skupini i prolazak dalje, a oba su sastava imala u tom trenutku po tri boda.

– Imali smo doista velikih problema, cure su se sjajno borile protiv fizički vrlo snažnih suparnica, posebno dvije Kubanke i tri Kazahstanke. U zadnjem njihovu napadu mi smo se branile s čak dvije igračice manje. Rano nam je isključena Desnica, a ukupno smo ostale bez tri igračice, tako da čak i da smo došle do peteraca, bez Desnice i Neli Janković bilo bi jako teško – rekao je Vinko Rossi, trener Jadrana, koji će ipak nastaviti kasnije natjecanje u Europi, ali u Challenger kupu.