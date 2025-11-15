Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 163
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Vaterpolo

Jadranašice još imaju priliku da odu u skupinu Konferencijskog kupa

Autor
Damir Mrvec
15.11.2025.
u 22:11

U rumunjskom gradu Alba Iuliji odigrano je 2. kolo turnira prvog kvalifikacijskog turnira Konferencijskog kupa. Talijanska Cosenza, sastav u kojem igra hrvatska reprezentativka Iva Rožić, najbolja vaterpolistica Hrvatske u 2024. godini, svladala je naš Jadran iz Splita (21:3).

U rumunjskom gradu Alba Iuliji odigrano je 2. kolo turnira prvog kvalifikacijskog turnira Konferencijskog kupa.

Talijanska Cosenza, sastav u kojem igra hrvatska reprezentativka Iva Rožić, najbolja vaterpolistica Hrvatske u 2024. godini, svladala je naš Jadran iz Splita (21:3).

Niti jednog trenutka nije bilo ni najmanje dvojbe tko će iz bazena izaći kao pobjednice. Ruku na srce, znali smo to i prije početka jer je ipak silno velika razlika u kvaliteti ova dva sastava.

U drugom susretu 2. kola turnira u Rumunjskoj, domaća Unirea je svladala Crvenu zvezdu 20:5.

To pak nadalje znači da će se u nedjelju, zadnjeg dana turnira, jadranašice od 11 sati protiv domaće Uniree za prolazak dalje. Naime, u drugi krug kvalifikacija Konferencijskog kupa plasirat će se dva prvoplasirana sastava.

Ključne riječi
Rumunjska Split Jadran Vaterpolo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja