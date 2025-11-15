Jadranašice još imaju priliku da odu u skupinu Konferencijskog kupa

U rumunjskom gradu Alba Iuliji odigrano je 2. kolo turnira prvog kvalifikacijskog turnira Konferencijskog kupa.

Talijanska Cosenza, sastav u kojem igra hrvatska reprezentativka Iva Rožić, najbolja vaterpolistica Hrvatske u 2024. godini, svladala je naš Jadran iz Splita (21:3).

Niti jednog trenutka nije bilo ni najmanje dvojbe tko će iz bazena izaći kao pobjednice. Ruku na srce, znali smo to i prije početka jer je ipak silno velika razlika u kvaliteti ova dva sastava.

U drugom susretu 2. kola turnira u Rumunjskoj, domaća Unirea je svladala Crvenu zvezdu 20:5.

To pak nadalje znači da će se u nedjelju, zadnjeg dana turnira, jadranašice od 11 sati protiv domaće Uniree za prolazak dalje. Naime, u drugi krug kvalifikacija Konferencijskog kupa plasirat će se dva prvoplasirana sastava.