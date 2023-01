Izbornik Horvat iznenadio: Doma ostaje sjajan mladi ljevak. Na popisu se neočekivano našao pivot

Rukometaši Hrvatske završili su pripreme u Poreču i sutra ujutro preko Copenhagena i Göteborga dolaze u Jönköping, grad u kojem će igrati utakmice prvoga kruga na Svjetskom prvenstvu. Izbornik Hrvoje Horvat odlučio je u Švedsku voditi 19 igrača pa se morao dvojici zahvaliti nakon porečkih priprema. Očekivano je otpao Tomislav Severec, a malo je iznenađenje što će kod kuće ostati Lovre Luka Klarica, sjajni mladi desni vanjski PPD Zagreba. Horvat je odlučio voditi sva četiri kružna napadača pa se tako u avionu za Švedsku pomalo neočekivano našao Nikola Grahovac.

Osjeti se dobra atmosfera

Budući da će Klarica ostati doma, izbornik će na SP-u imati na raspolaganju samo dva desna vanjska igrača – Ivana Martinovića i Luku Šebetića. U redu, to je njegov izbor, no činjenica je da Martinović nije još sto posto spreman i da još vuče ozljedu, a s druge strane, Šebetić je pak dosta sklon ozljedama pa se postavlja pitanje što ako se jedan od dvojice ljevaka ozlijedi na turniru? Izbornik, dakle, u Švedsku vodi tri vratara, četiri krila, četiri kružna napadača, sedam vanjskih igrača i jednog specijalista za obranu. Važno je napomenuti da izbornik u svakom trenutku može pozvati nekog od igrača sa šireg popisa 35 koji je Svjetskoj rukometnoj federaciji (IHF-u) prijavljen potkraj studenoga. Od 19 igrača koje vodi u Švedsku izbornik će večer prije prvog susreta odabrati njih 16 za nastup protiv Egipta.

– Svi jedva čekamo da počne Svjetsko prvenstvo. Igrači su puni volje, želje, energije. Glavni dio posla smo napravili. Atmosfera je zaista sjajna, to se osjeti na svakom treningu, doručku, ručku, večeri... Već smo fokusirani na prvog suparnika u skupini, a to je Egipat. Svi znamo koliko je bitna ta utakmica, koliko je bitno pobijediti i osvojiti bodove koji će možda biti presudni za plasman u četvrtfinale. Pobjeda bi nam širom otvorila vrata plasmanu među osam najboljih. Što se tiče Severeca i Klarice, oni su odradili dobre treninge, ali jednostavno sam nekoga morao ostaviti doma. Naravno, bude li potrebno, oni vrlo lako i brzo mogu doći u Švedsku – rekao je Hrvoje Horvat.

Zanimljivo je kako su bile pune dvorane u Puli i Poreču bez obzira na to što su suparnici bili prilično slabi?

– Svaka čast gledateljima i nas su iznenadili da su toliko željni rukometa. Nama trebaju navijači, nama treba ta emocija s tribina, i vjerujem kako ćemo u Jönköpingu te poslije u Malmöu imati veliku podršku naših navijača koji žive i rade u Švedskoj – zaključio je Horvat.

Domagoj Duvnjak igrat će svoje deveto svjetsko prvenstvo. Nijedno do sada nije propustio, a niz je počeo u Njemačkoj 2007. godine (peto mjesto), a nastavio se u Hrvatskoj 2009. (drugo mjesto), Švedskoj 2011. (peto mjesto), Španjolskoj 2013. (treće mjesto), Kataru 2015. (šesto mjesto), Francuskoj 2017. (četvrto mjesto), Njemačkoj 2019. (šesto mjesto) i Egiptu 2021. godine (15. mjesto).

– Idemo u Švedsku u dobrom raspoloženju. Sada pomalo počinje ona lagana nervoza. Nadam se da ćemo biti pravi, odradili smo dobre pripreme i dobro je da se nitko nije ozlijedio. Da, svi smo okrenuti prema Egiptu, znamo da igraju dobar rukomet, imaju španjolskog trenera. Bit će teško, ali moramo misliti samo o svojoj igri. Nadam se da ćemo krenuti s pobjedom, koja će nam dati vjetar u leđa. Eto, ovo mi je deveto svjetsko prvenstvo i jedva ga čekam. Motiva imam i ovim putem još jednom pozivam naše navijače da dođu u što većem broju. Puno je lakše igrati pred našim navijačima. Imamo lijepa iskustva iz Švedske iz 2020., kada smo imali golemu podršku na Euru i gdje smo na kraju krajeva osvojili srebro – rekao je Domagoj Duvnjak.

Debitant na vratima

Dino Slavić, vratar PPD Zagreba, debitirat će za Hrvatsku na velikom natjecanju.

– Čast mi je biti uz ove dečke. Što se tiče obrane, s Musom i Gojunom već sam uštiman jer zajedno igramo u PPD Zagrebu. Tu je u obrani bitan Duvnjak, s kojim nikad nisam imao priliku igrati. Ne bih htio davati nikakve velike prognoze, ali vjerujem da smo favoriti u sve tri utakmice u našoj skupini – istaknuo je Slavić.

Hrvatska će susrete prvoga kruga u Švedskoj igrati u Jönköpingu. Suparnici su Egipat, Maroko i Sjedinjene Američke Države. Budući da tri reprezentacije iz svake od osam skupina prolaze dalje, za Hrvatsku to ostvarenje nije upitno. Ali, jasno je svima da ključ uspjeha u Švedskoj, odnosno prolazak u četvrtfinale, a to je minimum onoga što je kao cilj postavljeno pred ekipu, leži u susretu s Egiptom. On je na rasporedu u petak, 13. siječnja, u 20.30. Dva dana poslije u isto vrijeme igra se protiv SAD-a, a 17. siječnja s Marokom, opet u 20.30.

Hrvatska prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu igra u petak, 13. siječnja protiv Egipta. Početak je u 20.30 sati

Od 19 igrača, koliko ih putuje u Švedsku, trojica će se preseliti na tribine jer u službeni zapisnik može samo 16 igrača