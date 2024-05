Polufinala bi trebala biti nešto lakši zadatak, a onda slijedi obračun titana za Kup Hrvatske

U porečkoj dvorani Žatika danas će se odigrati utakmice polufinala Kupa Hrvatske za rukometaše. U prvoj utakmici igrat će Sesvete – Nexe (17.30 sati), a u drugoj Zagreb – Spačva (19.30 sati).

Bez Kuzmanovića

Prva utakmica trebala bi biti kudikamo neizvjesnija. Naime, Sesvećani su ove sezone već pobijedili Našičane, u domaćem prvenstvu.

– Ove smo godine protiv njih igrali dva puta, dobro smo ih proanalizirali i vrlo odlučni i iznimno motivirani iščekujemo tu utakmicu. Završnica Kupa prilika je da u dvije utakmice dođeš do trofeja koji bi nam strašno puno značio, tako da s puno optimizma krećemo na Festival rukometa. Nažalost, u Norveškoj se ozlijedio naš vratar Kuzmanović, na kojega nećemo moći računati, no to je sport i takve se stvari događaju. U ekipi imamo još dva vrhunska vratara tako da se ne opterećujem previše tom činjenicom, a Kuzmi, naravno, želim što skoriji oporavak – rekao je Krešimir Ivanković, trener Našičana.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Po završetku ove sezone klub će napustiti Gianfranco Pribetić, koji će svoju rukometnu karijeru nastaviti u Bundesligi.

– Još jedna sezona bliži se kraju, za mene posljednja u dresu Nexea, i bila bi super priča kada bih svoj četverogodišnji boravak u Našicama okrunio titulom. Siguran sam da nas protiv Sesveta očekuje jedna tvrda, teška utakmica u kojoj je i jednima i drugima cilj ući u finale. Dobro se pripremamo i radimo, sve nas je pomalo sustigao umor na kraju ove sezone, ali uvjeren sam da ćemo skupiti glave i dati sve od sebe da se najprije plasiramo u finale, a nakon toga je sve moguće u toj jednoj utakmici. Nakon Kupa slijedi nam novi dvoboj sa Zagrebom, u slučaju njihove pobjede bila bi to i posljednja utakmica u ovoj sezoni, ali mi ćemo se potruditi da im to malo poremetimo – rekao je Pribetić.

Zagreb je veliki favorit protiv Spačve.

– Spačva je odlična momčad, što su i dokazali tijekom cijele ove sezone. Mi smo slavili u oba susreta u prvenstvu, ali treba imati na umu da je ovo ipak kup i da je sve moguće kada se igra na jednu utakmicu. Od svojih igrača očekujem da uđu maksimalno ozbiljno, angažirano i motivirano od prve minute. Prava na opuštanje nema jer nema ni mjesta popravku. Idemo dati sve od sebe da se plasiramo u finale i da probamo još jednom osvojiti Kup Hrvatske – istaknuo je Andrija Nikolić, trener Zagreba.

Srna se čuva za finale

Zvonimir Srna zbog lakše ozljede danas neće igrati, ali bit će spreman za finale.

– Spremni jesmo, dobro smo trenirali i maksimalno motivirani putujemo u Poreč na završnicu sezone. Nas nekoliko reprezentativaca Hrvatske, Bosne, Slovenije i Srbije vratilo se i priključilo ekipi i hvala Bogu svi smo zdravi i spremni za izazove na završnici Kupa. Spačva je dobra ekipa koja po meni zaslužuje biti tu na završnici Kupa jer je pokazala ove sezone visoku kvalitetu i to da pripada samom vrhu hrvatskog rukometa ove sezone. Kroz prvu ligu pokazali su da mogu igrati s najboljim klubovima pa su tako i nas dosta namučili u Vinkovcima. Tko je gledao tu utakmicu, zna da nam nije bilo lako. Srčani su i zaslužuju sav naš respekt. Moramo krenuti ozbiljno od prve minute i ako to bude tako, onda ne bi trebalo biti problema. Uz dužno poštovanje Spačvi, ipak smo mi favoriti u tom dvoboju – rekao je Matej Mandić, vratar Zagreba.