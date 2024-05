Borba naših najjačih klubova za veliki trofej: Da je šestorka ostala u Zagrebu, bilo bi napetije

Rukometašice Lokomotive i Podravka Vegete danas će u porečkoj dvorani Žatika (18.30 sati) igrati u finalu Kupa Hrvatske. U prvom polufinalnom susretu Lokomotiva je pobijedila Dugo Selo '55 s 31:23 i tako osigurale nastup u 19. finalu. Lokosice su do sada u povijesti šest puta bile pobjednice. S 12 obrana odlična je na vratima bila Antonija Mamić. Prvi strijelac pak, bila je Tena Japundža sa sedam pogodaka. Po pet su dale Kristina Prkačin i Ana Malec. Kod Dugog Sela 55 sjajna Mia Mrakovčić na vratima s 13 obrana. Po pet pogodaka postigle su Anja Vida Lukšić i Mihaela Bešen.

Ne treba nam motivacija

– Kao i u većini utakmica ove sezone, prvih deset minuta izgledali smo tragično na parketu, a onda se krajem poluvremena ili u drugom ustalimo i igramo onako kako trebamo. Za razliku od obje utakmice protiv Dugog Sela u prvenstvu, u kupu nismo dozvolili da na odmor one odu s prednošću. Što se tiče finala, mislim da tu ne treba puno motivirati moje igračice. Svi znamo tko je i što Podravka, svi znamo da su oni favoriti, ali se nećemo tako lako predati. I zato je sama činjenica što igramo protiv njih dovoljna motivacija za moje igračice – rekao je Vedran Krkač, trener Lokomotive.

Antonija Mamić sjajno brani ove sezone za Lokomotivu.

– Mi smo ovamo došli osvojiti kup. Da, mi smo te koje smo opuštenije, Koprivničanke će biti pod određenim pritiskom da moraju osvojiti oba domaća trofeja ove godine, ali i nas će se nešto pitati. Dat ćemo sve od sebe, ostavit ćemo srce na parketu – istaknula je vratarka Lokomotive.

U drugom polufinalu rukometašice Podravka Vegete uvjerljivo su pobijedile Split 2010 s 39:16 i tako osigurale nastup u 30. finalu hrvatskog Kupa. Čak 11 igračica Podravka Vegete našlo se među strijelcima. Najbolja je bila Terezija Ćurić koja je igrala samo drugo poluvrijeme i postigla osam pogodaka. Šest je dala Katarina Pandža, pet Elena Popović, dok je na vratima Antonija Tucaković imala 13 obrana u 50-ak minuta.

Bolji smo, ali moramo to pokazati

– Izborili smo što smo očekivali. Razlika u kvaliteti je velika. Cure su bile vrlo angažirane i motivirane. Podijelili smo minutažu, bilo je malo straha da se netko ne ozlijedi. Ostvarili smo željeno, ušli u finale i očekujem danas jednu jako dobru utakmicu. Bio bih jako sretan da završimo sezonu s još jednim trofejem u vitrinama. Ovo danas će biti puno teža utakmica i pokušavamo to prenijeti na djevojke. One to same znaju, Kup utakmica je jedna, mi smo bolja ekipa, ali to trebamo pokazati na parketu. Želim najmanje ovakav pristup kakav je bio protiv Splita i nadam se da će to biti dovoljno da osvojimo još jedan pehar – rekao je Ivica Obrvan, trener Podravka Vegete.

Zanimljivo je da će danas u dresu Podravke zaigrati nekoliko igračica koje su donedavno nosile dres Lokomotive – Bešen, Ćurić, sestre Kalaus, Šenvald i Šimara. Da su ostale u Lokomotivi, to bi danas bila puno neizvjesnija utakmica.

Na Festivalu rukometa u Poreču odigrana su prva dva kola po skupinama za prvaka Hrvatske do 17 godina. Za sada su najbolji dojam ostavili rukometaši Sesveta, Koprivnice, Zagreba i Rudara.