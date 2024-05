Sopić progovorio o stanju u Rijeci, komentirao i odnos s Miškovićem: 'Imam ugovor do 2025.'

Nogometaši Rijeke na neslavan su način okončali svoju borbu s Dinamom za oba domaća trofeja. Nakon poraza u međusobnom dvoboju na Rujevici u 33. kolu Riječani su ostali bez šanse za titulu prvaka, a na istom se stadionu odigrao i uzvratni dvoboj finala Kupa u kojem je zagrebačka momčad pobjedom 3:1 osvojila duplu krunu. Povuklo je to niz pitanja, a prije svega ono o statusu Željka Sopića na klupi Rijeke. Sopić koji je Rijeku gotovo do samog kraja držao i vodio kao izglednog kandidata za naslov prvaka (ili pobjedu u Kupu), sve je češće spominjan kao "već bivši" na klupi Rijeke. Ovoga se petka o toj temi i sam oglasio. Na uobičajenoj press-konferenciji uoči dvoboja posljednjeg kola u kojem će u nedjelju (15 sati) na Rujevici igrati Rijeka i Slaven Belupo, Sopić je rekao:

- Očekuje nas zadnja utakmica. Hvala svim navijačima koji nas cijelu sezonu bodre, kada je bilo najbolje i kada nije bilo toliko dobro. Svaka im čast, pozivam i da nas podrže u nedjelju na Rujevici. Što se tiče utakmice, nemamo trojicu kartoniranih igrača: Radeljića, Dilavera i Bande. U dogovoru s izbornikom Zlatkom Dalićem, koji je tražio da reprezentativce Labrovića, Pjacu i Pašalića poštedimo, dobili su slobodno i neće konkurirati za ovu utakmicu. Očekujem klasičnu utakmicu, moramo se nametnuti od prve minute i pokušati pobijediti - rekao je Sopić pa nastavio o statusu:

- Kako komentiram napise u novinama? Nikako. Ja sam trener Rijeke i imam ugovor do 30. lipnja 2025. godine. Na dan kad sam došao u Rijeku, na utakmicu s Lilleom, svi bismo potpisali da nam je netko rekao da ćemo biti drugi i igrati finale SuperSport Hrvatskog kupa, imati tri sigurna hrvatska reprezentativca, a možda i još jednoga na Euru, i da ćemo profilirati šest-sedam mladih igrača. S druge strane, da kraj sezone nije prošao najbolje, treba realno reći. Možda smo mogli više. Na kraju sezone treba podvući crtu, ovo je privatan klub gospodina Miškovića, koji daje svoj novac i koji donosi odluke. Nemam s time problem kako god bilo. Da smo u Njemačkoj i pričamo o tome da je Rijeka druga i da je igrala finale Kupa, bio bi to uspjeh. Bitno je u kojem kontekstu sve to gledate. Nemam problem s time što piše u medijima. Svatko može pisati što hoće, nemam problem s time.

Kako pak gleda na odnos između njega i Damira Miškovića, za kojeg već dugo kruži javna tajna da je narušen?

- Što znači zahlađeni odnosi? Iskreno, davno sam igrao u Borussiji Mönchengladbach, a predsjednika sam vidio jednom u godini. Što se tiče zahlađenih odnosa, vidim da se po medijima pišu neke gluposti. Obitelj i ja smo s predsjednikom nakon utakmice bili na večeri, sve normalno. Gledajte, u ovom sportu podvučete crtu, stavite na vagu i vidite je li nešto uspješno ili nije. Svatko to gleda na drugačiji način. Ne treba donositi ne znam kakve zaključke. Ovo je privatan klub koji bi teško funkcionirao bez predsjednika Miškovića i jednostavno čovjek ima sve karte u svojim rukama. Odnosi, ovo ili ono, nebuloze... Čovjek nikad nije ušao u kabinu i rekao tko mora ili ne mora igrati. Niti bismo se on i ja spuštali na tu razinu - komentirao je Sopić.

Odnosi unutar svlačionice, kluba generalno, zadnjih su tjedana gotovo do kraja srušili sve ono dobro o čemu se u kontekstu Rijeke pisalo kroz cijelu sezonu. Je li mu žao što je tako?

- Moramo znati da živimo u Hrvatskoj. Vjerojatno ću nakon ove press-konferencije otići na Wikipediju i provjeriti jesam li prošle sezone bio trener Gorice, s kojom sam od -11 došao na +5. Možda je u Hrvatskoj to netko drugi bio. Morate biti svjesni toga da su to usponi i padovi sportske forme. Nijedan igrač ne može jednako igrati cijelu sezonu. Da se moglo bolje, vjerojatno se moglo. Jesmo li mogli neke utakmice prije izgubiti, vjerojatno smo mogli. Ponosan sam na dečke koje treniram. Ono što su oni ove sezone odigrali, skidam im kapu. To su pokazali i rezultati te pozivi u reprezentaciju. Do zadnja tri kola smo se borili s Dinamom za naslov prvaka. Znamo kakav je budžet Dinama, negdje 60 milijuna eura, Hajduka 50 milijuna, ne znam koliko je Osijekov, 20 ili koliko. Naš je na oko 12 milijuna eura. Sjedne se za stol i razgovara, nema problema. Još jednom, čestitam dečkima i navijačima. Dugo nisam vidio ovakvu simbiozu - rekao je Sopić pa zaključio:

- Pošto nikada ne komentiram svoje igrače, mislim da o tome trebamo pričati u uredima, vidjeti gdje su bili nedostaci i gdje se moglo bolje, a gdje je bilo zadovoljavajuće. Brzo ćemo se složiti što se moglo bolje, odnosno na kojim pozicijama. To sada nije za konferenciju.