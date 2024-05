Đokoviću ne ide ni nakon razlaza s Goranom: Doživio je novi šokantan poraz

Češki tenisač Tomaš Machač plasirao se u svoje prvo ATP finale nakon što je polufinalu turnira u Ženevi pobijedio prvog tenisača svijeta Srbina Novaka Đokovića sa 6-4, 0-6, 6-1. Machač, koji je trenutačno 44. tenisač na ATP ljestvici, izborio je najveću pobjedu u karijeri nakon dva sata i osam minuta igre.

Đoković je prvi došao do breaka, poveo je 4-1 činio se kako će rutinski do vodstva 1-0. No, 23-godišnji Čeh je fantastičnom igrom uzvratio s pet gemova u nizu, uz dva breaka, osvojivši set rezultatom 6-4.

Prvi tenisač svijeta je u drugom setu ekspresno obavio posao i nakon svega 30 mnuta igre slavio je sa 6-0 izjednačivši na 1-1. U odlučujućem, trećem setu oba su tenisača dobila uvodne gemove, a potom je uslijedila velika, 5-0 serija češkog tenisača za konačnih 2-1 u setovima i plasman u prvo ATP finale.

"Trenutno nemam nikakvu reakciju, samo sam se borio za svaku loptu. Kada igraš protiv Novaka samo se nadaš. Samo pokušavaš igrati najbolje što možeš i vidjeti kako to izgleda," kazao je nakon tek druge pobjede u karijeri protiv nekog od Top10 igrača. Prvu je ostvario u ožujku u Miamiju protiv tadašnjeg 6. igrača svijeta Rusa Andreja Rubljeva.

U finalu će igrati protiv pobjednika susreta između Norvežanina Caspera Ruuda i Talijana Flavija Cobollija.