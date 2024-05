Legendarni hrvatski rukometaš se oprašta, poznat je i po tome što je ostao bez dijela prsta

Ivan Čupić, još uvijek rukometaš Zagreba, u četvrtak će odigrati svoju posljednju utakmicu. Barem se on tako nada. Naime, Čupić je danas odlučio i službeno objaviti kraj igračke karijere. U četvrtak Zagreb i Nexe igraju treću utakmicu za prvaka Hrvatske. Naslov će osvojiti ona momčad koja prva osvoji šest bodova. Zagreb je već do sada osvojio četiri pa se Čupić nada da će to biti njegove posljednje igračke minute.

Karijeru je počeo u Metkoviću, potom je igrao za Medveščak, Octavio Pilates, Gorenje, Kielce i Vardar. Na klupskom planu, uz brojne domaće trofeje koje je osvojio u klubovima u kojima je igrao, posebno se ističu tri Lige prvaka. Dvije je osvojio s Vardarom, jednu s Kielceom. Za hrvatsku reprezentaciju debitirao je na Europskom prvenstvu 2008. godine. U svojim vitrinama s reprezentacijom ima dva srebra i dvije bronce s europskih prvenstava, srebro i broncu sa svjetskih prvenstava. Ima i broncu s Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine.

Čupić je izgubio dio prsta u bezazlenoj situaciji kada se 24. srpnja 2008. na povratku u hotel poskliznuo, a pri padu se pokušao uhvatiti za željeznu ogradu. No, zakvačio je ogradu vjenčanim prstenom i izgubio dio prsta. Ozljeda mu nije ugrozila rukometnu karijeru, ali je zbog nje bio primoran propustiti Olimpijske igre u Pekingu 2008. godine.